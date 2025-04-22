Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дилер прокомментировал регистрацию Kia и Hyundai в России - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250422/diler-856916635.html
Дилер прокомментировал регистрацию Kia и Hyundai в России
Дилер прокомментировал регистрацию Kia и Hyundai в России - 22.04.2025, ПРАЙМ
Дилер прокомментировал регистрацию Kia и Hyundai в России
Регистрацию южнокорейскими автопроизводителями Kia и Hyundai товарных знаков в России не стоит рассматривать как сигнал к их возвращению в ближайшие год-два,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:52+0300
2025-04-22T13:52+0300
бизнес
россия
роспатент
kia
hyundai
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_a2b038a91abfeb46ed9a14c818af9dcc.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Регистрацию южнокорейскими автопроизводителями Kia и Hyundai товарных знаков в России не стоит рассматривать как сигнал к их возвращению в ближайшие год-два, речь идет о техническом продлении сроков регистрации, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. Как выяснило РИА Новости, Роспатент зарегистрировал с начала этого года минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia, агентство также обнаружило в базе данных ведомства новые товарные знаки Hyundai. "В данном случае речь идет о техническом продлении сроков регистрации. Это необходимо для сохранения исключительных прав на бренд и его атрибуты в долгосрочной перспективе. Такие действия не стоит рассматривать как сигнал к возвращению на российский рынок в ближайшие год-два. Такие ожидания сегодня беспочвенны", - прокомментировал он регистрацию в Роспатенте новых товарных знаков Kia и Hyundai. Тюктеев уточнил, что компании продлевают права на интеллектуальную собственность, когда подходит срок перерегистрации товарных знаков и это необходимо для поддержания юридической защиты бренда. "Это стандартная практика, даже при отсутствии активной рыночной деятельности", - добавил эксперт.
https://1prime.ru/20250421/kia-856872781.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_ab44cf0f15992dcad940a9899307b13a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент, kia, hyundai
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, Kia, Hyundai
13:52 22.04.2025
 
Дилер прокомментировал регистрацию Kia и Hyundai в России

Эксперт Тюктеев: регистрация Kia и Hyundai в России не является сигналом к их возвращению

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Регистрацию южнокорейскими автопроизводителями Kia и Hyundai товарных знаков в России не стоит рассматривать как сигнал к их возвращению в ближайшие год-два, речь идет о техническом продлении сроков регистрации, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.
Как выяснило РИА Новости, Роспатент зарегистрировал с начала этого года минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia, агентство также обнаружило в базе данных ведомства новые товарные знаки Hyundai.
"В данном случае речь идет о техническом продлении сроков регистрации. Это необходимо для сохранения исключительных прав на бренд и его атрибуты в долгосрочной перспективе. Такие действия не стоит рассматривать как сигнал к возвращению на российский рынок в ближайшие год-два. Такие ожидания сегодня беспочвенны", - прокомментировал он регистрацию в Роспатенте новых товарных знаков Kia и Hyundai.
Тюктеев уточнил, что компании продлевают права на интеллектуальную собственность, когда подходит срок перерегистрации товарных знаков и это необходимо для поддержания юридической защиты бренда. "Это стандартная практика, даже при отсутствии активной рыночной деятельности", - добавил эксперт.
Работа автосборочного предприятия Автотор - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Роспатент зарегистрировал товарный знак автомобильной марки KIA
Вчера, 11:13
 
БизнесРОССИЯРоспатентKiaHyundai
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала