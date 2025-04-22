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Дилер прокомментировал регистрацию Kia и Hyundai в России

Дилер прокомментировал регистрацию Kia и Hyundai в России - 22.04.2025, ПРАЙМ

Дилер прокомментировал регистрацию Kia и Hyundai в России

Регистрацию южнокорейскими автопроизводителями Kia и Hyundai товарных знаков в России не стоит рассматривать как сигнал к их возвращению в ближайшие год-два,... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T13:52+0300

2025-04-22T13:52+0300

2025-04-22T13:52+0300

бизнес

россия

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kia

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Регистрацию южнокорейскими автопроизводителями Kia и Hyundai товарных знаков в России не стоит рассматривать как сигнал к их возвращению в ближайшие год-два, речь идет о техническом продлении сроков регистрации, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. Как выяснило РИА Новости, Роспатент зарегистрировал с начала этого года минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia, агентство также обнаружило в базе данных ведомства новые товарные знаки Hyundai. "В данном случае речь идет о техническом продлении сроков регистрации. Это необходимо для сохранения исключительных прав на бренд и его атрибуты в долгосрочной перспективе. Такие действия не стоит рассматривать как сигнал к возвращению на российский рынок в ближайшие год-два. Такие ожидания сегодня беспочвенны", - прокомментировал он регистрацию в Роспатенте новых товарных знаков Kia и Hyundai. Тюктеев уточнил, что компании продлевают права на интеллектуальную собственность, когда подходит срок перерегистрации товарных знаков и это необходимо для поддержания юридической защиты бренда. "Это стандартная практика, даже при отсутствии активной рыночной деятельности", - добавил эксперт.

https://1prime.ru/20250421/kia-856872781.html

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бизнес, россия, роспатент, kia, hyundai