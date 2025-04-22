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"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/dividendy-856911105.html
"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала
"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала
"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2025 года, сообщил гендиректор компании Александр Шевелев. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T11:44+0300
2025-04-22T11:44+0300
экономика
москва
северсталь
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2025 года, сообщил гендиректор компании Александр Шевелев. Он пояснил, что снижение EBITDA, рекордные инвестиции, а также необходимость пополнить запасы слябов в преддверии грядущего ремонта домны, привели к снижению свободного денежного потока, который составил минус 32,729 миллиарда рублей. "При этом долговая нагрузка компании остается очень низкой, а значительная денежная подушка позволяет реализовывать наши проекты. Тем не менее в ситуации высокой неопределенности на рынке мы приняли решение не распределять дивиденды за 1 квартал 2025 года для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем", - добавил Шевелев. В начале февраля совет директоров также рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Шевелев тогда пояснял, что такое решение было принято из-за высокой неопределенности на рынке и для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем. ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам 2024 года чистая прибыль предприятия по МСФО снизилась на 22%, до 149,554 миллиарда рублей.
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москва, северсталь
Экономика, МОСКВА, Северсталь
11:44 22.04.2025
 
"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала

"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам I квартала 2025 года

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабочий металлургического комбината
Рабочий металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2025 года, сообщил гендиректор компании Александр Шевелев.
Он пояснил, что снижение EBITDA, рекордные инвестиции, а также необходимость пополнить запасы слябов в преддверии грядущего ремонта домны, привели к снижению свободного денежного потока, который составил минус 32,729 миллиарда рублей.
"При этом долговая нагрузка компании остается очень низкой, а значительная денежная подушка позволяет реализовывать наши проекты. Тем не менее в ситуации высокой неопределенности на рынке мы приняли решение не распределять дивиденды за 1 квартал 2025 года для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем", - добавил Шевелев.
В начале февраля совет директоров также рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Шевелев тогда пояснял, что такое решение было принято из-за высокой неопределенности на рынке и для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем.
ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам 2024 года чистая прибыль предприятия по МСФО снизилась на 22%, до 149,554 миллиарда рублей.
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
"Северсталь" снизила выпуск стали в первом квартале
11:05
 
ЭкономикаМОСКВАСеверсталь
 
 
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