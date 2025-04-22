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"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала

"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала

"Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2025 года, сообщил гендиректор компании Александр Шевелев. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T11:44+0300

2025-04-22T11:44+0300

2025-04-22T11:44+0300

экономика

москва

северсталь

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2025 года, сообщил гендиректор компании Александр Шевелев. Он пояснил, что снижение EBITDA, рекордные инвестиции, а также необходимость пополнить запасы слябов в преддверии грядущего ремонта домны, привели к снижению свободного денежного потока, который составил минус 32,729 миллиарда рублей. "При этом долговая нагрузка компании остается очень низкой, а значительная денежная подушка позволяет реализовывать наши проекты. Тем не менее в ситуации высокой неопределенности на рынке мы приняли решение не распределять дивиденды за 1 квартал 2025 года для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем", - добавил Шевелев. В начале февраля совет директоров также рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Шевелев тогда пояснял, что такое решение было принято из-за высокой неопределенности на рынке и для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем. ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам 2024 года чистая прибыль предприятия по МСФО снизилась на 22%, до 149,554 миллиарда рублей.

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москва, северсталь