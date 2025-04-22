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Экономист раскрыл перспективы обмена долларов на золото

Экономист раскрыл перспективы обмена долларов на золото - 22.04.2025, ПРАЙМ

Экономист раскрыл перспективы обмена долларов на золото

Несмотря на рост стоимости золота и очевидное проседание роли доллара, как мировой резервной валюты, торопиться с обменом "зеленых бумажек" на "вечные ценности" | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T03:03+0300

2025-04-22T03:03+0300

2025-04-22T03:03+0300

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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Несмотря на рост стоимости золота и очевидное проседание роли доллара, как мировой резервной валюты, торопиться с обменом "зеленых бумажек" на "вечные ценности" не стоит, рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.Он напомнил, что укрепление рубля к доллару началось после победы Дональда Трампа – все считают, что новый президент США склонен к сотрудничеству с Россией, а, значит, стоит ждать сотрудничества и смягчения санкций."Важно, что рынок воспринимает это именно так. Поэтому курс рубля к доллару будет крепким, пока текущий политический тренд не изменится. Или пока сами российские власти не начнут ослаблять рубль, поскольку слишком крепкий рубль снижает рублёвый эквивалент экспортных доходов, особенно с учётом падения стоимости нефти", - прогнозирует экономист.При этом золото стремительно дорожает на фоне очевидного разрушения мировой финансовой системы, существование которой не выгодно, прежде всего, ее инициаторам – США. Это усиливает волатильность на финансовых рынках и неопределенность в отношении доллара.Все это понимают. Поэтому развитые страны после кризиса 2008 года прекратили продавать золото из резервов, а развивающиеся начали стремительно его скупать на рынке. Делают это, конечно, самые богатые игроки – Россия, Китай, Индия. И они не прогадали: стоимость российских золотых резервов за год выросла более чем на треть, до 229 миллиардов долларов, напомнил Григорьев.Однако это вовсе не означает, что пора продавать доллары и скупать золото. Американская валюта еще довольно долго будет популярной на фоне инерции, кроме того, США остаются экономикой №1 и пока сохраняют этот статус. "Поэтому пока вложения в доллар не более рискованны, чем в золото и более ликвидны, а о возвращении к золотому стандарту нет и речи", - заключил он.

https://1prime.ru/20250418/zoloto-856822386.html

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золото, цены на золото, доллар сша, финансы, рынки