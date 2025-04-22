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Доллар слабо меняется к мировым валютам в ожидании новых факторов

Доллар слабо меняется к мировым валютам в ожидании новых факторов - 22.04.2025, ПРАЙМ

Доллар слабо меняется к мировым валютам в ожидании новых факторов

Стоимость доллара к мировым валютам в целом стабильна во вторник днем, при этом к евро доллар дорожает, к иене - дешевеет; рынки ожидают новых факторов на фоне... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T11:59+0300

2025-04-22T11:59+0300

2025-04-22T11:59+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в целом стабильна во вторник днем, при этом к евро доллар дорожает, к иене - дешевеет; рынки ожидают новых факторов на фоне сохранения неопределенности, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.52 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 98,38 пункта. Курс евро к доллару сокращался до 1,1501 доллара с 1,1514 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 140,47 иены с уровня прошлого закрытия 140,85 иены за доллар. На вторник не запланировано публикации важной макростатистики по еврозоне, Японии и США, в связи с чем инвесторы проявляют осторожность. При этом в среду рынки ожидают публикацию "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США по экономическому положению в стране. Трейдеры также проявляют осторожность на фоне ситуации вокруг главы ФРС Джерома Пауэлла. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики.

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рынки, торги, сша, москва, япония, джером пауэлл, дональд трамп