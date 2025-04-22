https://1prime.ru/20250422/dollar-856929379.html
Доллар стабилизировался к иене
Доллар стабилизировался к иене - 22.04.2025, ПРАЙМ
Доллар стабилизировался к иене
Курс доллара по отношению к иене вечером стабилизировался; ранее во вторник японская валюта дорожала на фоне заявлений представителей Банка Японии,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T17:30+0300
2025-04-22T17:30+0300
2025-04-22T17:31+0300
экономика
рынки
торги
сша
москва
дональд трамп
джером пауэлл
банк японии
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене вечером стабилизировался; ранее во вторник японская валюта дорожала на фоне заявлений представителей Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.24 мск курс доллара к иене опускался до 140,82 иены с уровня прошлого закрытия 140,85 иены за доллар. Минутами ранее доллар слабо дорожал, в то время как днем стоимость японской валюты росла к американской. Курс евро к доллару на 17.24 мск снижался до 1,1466 доллара с 1,1514 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 98,61 пункта. Во вторник утром поддержку иене оказали заявления представителей Банка Японии. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на них, представители центробанка не видят необходимости менять текущий курс на постепенное повышение учетной ставки, несмотря на неопределенность вокруг импортных пошлин со стороны США. Евро вечером дешевеет к доллару после двух торговых сессий роста, за которые европейская валюта подорожала на 1,3%. Давление на доллар оказывали новости о том, что президент США Дональд Трамп продолжает изучать возможность увольнения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По словам аналитиков, это добавляет неопределенности на рынках.
https://1prime.ru/20250422/dollar-856911814.html
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_899438158dbf8f6a880c8181d639c6aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл, банк японии
Экономика, Рынки, Торги, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Банк Японии
Доллар стабилизировался к иене
Доллар во вторник вечером стабилизировался к иене на фоне заявлений Банка Японии
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене вечером стабилизировался; ранее во вторник японская валюта дорожала на фоне заявлений представителей Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.24 мск курс доллара к иене опускался до 140,82 иены с уровня прошлого закрытия 140,85 иены за доллар. Минутами ранее доллар слабо дорожал, в то время как днем стоимость японской валюты росла к американской.
Курс евро к доллару на 17.24 мск снижался до 1,1466 доллара с 1,1514 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 98,61 пункта.
Во вторник утром поддержку иене оказали заявления представителей Банка Японии. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на них, представители центробанка не видят необходимости менять текущий курс на постепенное повышение учетной ставки, несмотря на неопределенность вокруг импортных пошлин со стороны США.
Евро вечером дешевеет к доллару после двух торговых сессий роста, за которые европейская валюта подорожала на 1,3%. Давление на доллар оказывали новости о том, что президент США Дональд Трамп продолжает изучать возможность увольнения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По словам аналитиков, это добавляет неопределенности на рынках.
Доллар слабо меняется к мировым валютам в ожидании новых факторов