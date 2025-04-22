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Доллар стабилизировался к иене

Доллар стабилизировался к иене - 22.04.2025, ПРАЙМ

Доллар стабилизировался к иене

Курс доллара по отношению к иене вечером стабилизировался; ранее во вторник японская валюта дорожала на фоне заявлений представителей Банка Японии,... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T17:30+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене вечером стабилизировался; ранее во вторник японская валюта дорожала на фоне заявлений представителей Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.24 мск курс доллара к иене опускался до 140,82 иены с уровня прошлого закрытия 140,85 иены за доллар. Минутами ранее доллар слабо дорожал, в то время как днем стоимость японской валюты росла к американской. Курс евро к доллару на 17.24 мск снижался до 1,1466 доллара с 1,1514 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 98,61 пункта. Во вторник утром поддержку иене оказали заявления представителей Банка Японии. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на них, представители центробанка не видят необходимости менять текущий курс на постепенное повышение учетной ставки, несмотря на неопределенность вокруг импортных пошлин со стороны США. Евро вечером дешевеет к доллару после двух торговых сессий роста, за которые европейская валюта подорожала на 1,3%. Давление на доллар оказывали новости о том, что президент США Дональд Трамп продолжает изучать возможность увольнения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По словам аналитиков, это добавляет неопределенности на рынках.

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рынки, торги, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл, банк японии