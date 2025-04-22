https://1prime.ru/20250422/elektroenergiya-856914592.html

"Мосэнерго" снизило выработку электроэнергии в январе-марте

"Мосэнерго" снизило выработку электроэнергии в январе-марте - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Мосэнерго" снизило выработку электроэнергии в январе-марте

Электростанции "Мосэнерго" в январе-марте снизили выработку в годовом выражении на 3,8%, до 19,63 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T13:13+0300

2025-04-22T13:13+0300

2025-04-22T13:13+0300

энергетика

москва

мосэнерго

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Электростанции "Мосэнерго" в январе-марте снизили выработку в годовом выражении на 3,8%, до 19,63 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Электростанции компании в январе-марте выработали 19,63 миллиарда кВт.ч электроэнергии - на 3,8% меньше показателя за аналогичный период 2024 года (20,40 миллиарда кВт.ч). Снижение показателя обусловлено високосным 2024 годом (-1,1%), а также снижением востребованности тепловой генерации из-за увеличения температуры наружного воздуха", - говорится в сообщении. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" составил 32,3 миллиона Гкал, что на 15,5% ниже показателя первого квартала прошлого года. Снижение отпуска тепловой энергии связано с более высокой температурой наружного воздуха в отчетный период, отмечается в сообщении.

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москва, мосэнерго