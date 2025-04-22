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"Расплата наступит": в ЕС готовы пойти на крайние меры ради Украины - 22.04.2025, ПРАЙМ
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"Расплата наступит": в ЕС готовы пойти на крайние меры ради Украины
"Расплата наступит": в ЕС готовы пойти на крайние меры ради Украины - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Расплата наступит": в ЕС готовы пойти на крайние меры ради Украины
Европейский союз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по Украине, говорится в статье британской газеты The Guardian. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T09:11+0300
2025-04-22T09:11+0300
политика
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по Украине, говорится в статье британской газеты The Guardian."Государства-члены Европейского союза более серьезно, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как использовать высшую ограничительную меру против Венгрии: лишение права голоса в соответствии со статьей 7 договора ЕС", — сказано в тексте публикации.Тем не менее, для осуществления этого плана необходимо было бы единогласное решение от остальных 26 членов ЕС, что оказалось невозможным. В газете подчеркнули, что некоторые полагают, что расплата (лишение права голоса. — прим. ред) наступит, если Будапешт попытается наложить вето на продление санкций против РоссииРанее газета Financial Times также сообщала о возможном лишении Венгрии права голоса, связанном с ее позицией по отношению к России. Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Будапешт сомневается в том, правильно ли Брюссель трактует понятия демократии и верховенства закона, и что угрозы лишения Венгрии права голоса вызывают сомнения.
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ес, украина
Политика, ЕС, УКРАИНА
09:11 22.04.2025
 
"Расплата наступит": в ЕС готовы пойти на крайние меры ради Украины

Guardian: Евросоюз планирует лишить Венгрию права голоса из-за Украины

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по Украине, говорится в статье британской газеты The Guardian.
"Государства-члены Европейского союза более серьезно, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как использовать высшую ограничительную меру против Венгрии: лишение права голоса в соответствии со статьей 7 договора ЕС", — сказано в тексте публикации.
Тем не менее, для осуществления этого плана необходимо было бы единогласное решение от остальных 26 членов ЕС, что оказалось невозможным. В газете подчеркнули, что некоторые полагают, что расплата (лишение права голоса. — прим. ред) наступит, если Будапешт попытается наложить вето на продление санкций против России
Ранее газета Financial Times также сообщала о возможном лишении Венгрии права голоса, связанном с ее позицией по отношению к России. Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Будапешт сомневается в том, правильно ли Брюссель трактует понятия демократии и верховенства закона, и что угрозы лишения Венгрии права голоса вызывают сомнения.
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