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Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы - 22.04.2025, ПРАЙМ
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы
Французская сторона в который раз не пригласила дипломатов посольства России в Париже на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:34+0300
2025-04-22T13:35+0300
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общество
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рф
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ПАРИЖ, 22 апр – ПРАЙМ. Французская сторона в который раз не пригласила дипломатов посольства России в Париже на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. "Советский Союз принял на себя решающий удар в борьбе с фашизмом – в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек. Несмотря на это, российские представители уже не первый год не были приглашены на официальные мемориальные мероприятия во Франции, посвященные победе над фашизмом", - сказал дипломат.
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россия, общество , париж, рф, франция
РОССИЯ, Общество , Париж, РФ, ФРАНЦИЯ
13:34 22.04.2025 (обновлено: 13:35 22.04.2025)
 
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы

Посол Мешков: Франция не пригласила дипломатов РФ на празднование Дня Победы

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
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ПАРИЖ, 22 апр – ПРАЙМ. Французская сторона в который раз не пригласила дипломатов посольства России в Париже на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков.
"Советский Союз принял на себя решающий удар в борьбе с фашизмом – в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек. Несмотря на это, российские представители уже не первый год не были приглашены на официальные мемориальные мероприятия во Франции, посвященные победе над фашизмом", - сказал дипломат.
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