https://1prime.ru/20250422/frantsiya-856915525.html

Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы

Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы - 22.04.2025, ПРАЙМ

Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы

Французская сторона в который раз не пригласила дипломатов посольства России в Париже на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T13:34+0300

2025-04-22T13:34+0300

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ПАРИЖ, 22 апр – ПРАЙМ. Французская сторона в который раз не пригласила дипломатов посольства России в Париже на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. "Советский Союз принял на себя решающий удар в борьбе с фашизмом – в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек. Несмотря на это, российские представители уже не первый год не были приглашены на официальные мемориальные мероприятия во Франции, посвященные победе над фашизмом", - сказал дипломат.

https://1prime.ru/20250417/ushakov-856782868.html

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россия, общество , париж, рф, франция