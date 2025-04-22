https://1prime.ru/20250422/frantsiya-856915525.html
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы - 22.04.2025, ПРАЙМ
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы
Французская сторона в который раз не пригласила дипломатов посольства России в Париже на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:34+0300
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ПАРИЖ, 22 апр – ПРАЙМ. Французская сторона в который раз не пригласила дипломатов посольства России в Париже на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. "Советский Союз принял на себя решающий удар в борьбе с фашизмом – в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек. Несмотря на это, российские представители уже не первый год не были приглашены на официальные мемориальные мероприятия во Франции, посвященные победе над фашизмом", - сказал дипломат.
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РОССИЯ, Общество , Париж, РФ, ФРАНЦИЯ
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы
Посол Мешков: Франция не пригласила дипломатов РФ на празднование Дня Победы
ПАРИЖ, 22 апр – ПРАЙМ. Французская сторона в который раз не пригласила дипломатов посольства России в Париже на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков.
"Советский Союз принял на себя решающий удар в борьбе с фашизмом – в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек. Несмотря на это, российские представители уже не первый год не были приглашены на официальные мемориальные мероприятия во Франции, посвященные победе над фашизмом", - сказал дипломат.
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