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Япония продала международные долговые обязательства на $20 миллиардов

Япония продала международные долговые обязательства на $20 миллиардов - 22.04.2025, ПРАЙМ

Япония продала международные долговые обязательства на $20 миллиардов

Японские инвесторы продали международные долговые обязательства более чем на 20 миллиардов долларов в течение двух недель на фоне импортных пошлин США,... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T10:08+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Японские инвесторы продали международные долговые обязательства более чем на 20 миллиардов долларов в течение двух недель на фоне импортных пошлин США, введенных в начале месяца, пишет газета Financial Times. "Японские инвесторы продали международные облигации на сумму более 20 миллиардов долларов, когда тарифы (президента США - ред.) Дональда Трампа потрясли рынки в начале месяца", - сообщается в статье. Частные учреждения, включая банки и пенсионные фонды, продали долгосрочные иностранные облигации на 17,5 миллиарда долларов за неделю до 4 апреля и еще на 3,6 миллиарда долларов в течение следующих 7 дней, пишет издание со ссылкой на предварительные данные минфина Японии. Это одна из самых значительных продаж за любой двухнедельный период с начала отслеживания таких данных в 2005 году, отмечается в материале. Япония находится на первом месте в списке крупнейших держателей долга США, ее вложения в феврале оценивались в 1,126 триллиона долларов, согласно данным американского минфина. На втором месте Китай с 784,3 миллиарда долларов, на третьем - Великобритания (750,3 миллиарда). Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и на автомобили, произведенные за пределами США. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом.

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мировая экономика, сша, япония, москва, дональд трамп, financial times