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В Раде заявили, что Украина покупает российский газ через "Турецкий поток"
В Раде заявили, что Украина покупает российский газ через "Турецкий поток" - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Раде заявили, что Украина покупает российский газ через "Турецкий поток"
Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T10:31+0300
2025-04-22T10:31+0300
2025-04-22T10:31+0300
энергетика
газ
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украина
европа
москва
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко. После того как Киев отверг возможность продления договора о газовых поставках в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев. "Европа - это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через "Турецкий поток" и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить", - заявил Кучеренко в эфире украинского телемарафона. "Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.
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газ, россия, украина, европа, москва, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, МОСКВА, Газопровод "Турецкий поток"
В Раде заявили, что Украина покупает российский газ через "Турецкий поток"
Депутат Рады Кучеренко: Украина покупает российский газ через "Турецкий поток"
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко.
После того как Киев отверг возможность продления договора о газовых поставках в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
"Европа - это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через "Турецкий поток" и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить", - заявил Кучеренко в эфире украинского телемарафона.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.
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