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В Раде заявили, что Украина покупает российский газ через "Турецкий поток"

В Раде заявили, что Украина покупает российский газ через "Турецкий поток" - 22.04.2025, ПРАЙМ

В Раде заявили, что Украина покупает российский газ через "Турецкий поток"

Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T10:31+0300

2025-04-22T10:31+0300

2025-04-22T10:31+0300

энергетика

газ

россия

украина

европа

москва

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко. После того как Киев отверг возможность продления договора о газовых поставках в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев. "Европа - это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через "Турецкий поток" и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить", - заявил Кучеренко в эфире украинского телемарафона. "Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.

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украина

европа

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газ, россия, украина, европа, москва, газопровод "турецкий поток"