https://1prime.ru/20250422/gazprom-856921494.html

"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь

"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь

"Газпром" в рамках реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" (ВСГ) готовит новый трубопроводный проект,... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T14:53+0300

2025-04-22T14:53+0300

2025-04-22T14:53+0300

энергетика

газ

россия

москва

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/07/841330725_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_3f4217725d7b005391d5e229c5962601.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Газпром" в рамках реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" (ВСГ) готовит новый трубопроводный проект, направленный на увеличение поставок в Сибирь, включая Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую области, следует из сообщения компании. "Ведется подготовительная работа еще по одному участку ВСГ. Проведено лазерное сканирование местности и завершаются комплексные инженерные изыскания по участку между существующими компрессорными станциями "Аганская" и "Александровская". Участок соединит действующие магистральные газопроводы, проходящие по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Томской области. Это создаст возможности для подачи дополнительных объемов газа потребителям в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

https://1prime.ru/20250415/gazprom-856714546.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, москва, газпром