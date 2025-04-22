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"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь
"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь
"Газпром" в рамках реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" (ВСГ) готовит новый трубопроводный проект,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:53+0300
2025-04-22T14:53+0300
2025-04-22T14:53+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Газпром" в рамках реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" (ВСГ) готовит новый трубопроводный проект, направленный на увеличение поставок в Сибирь, включая Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую области, следует из сообщения компании. "Ведется подготовительная работа еще по одному участку ВСГ. Проведено лазерное сканирование местности и завершаются комплексные инженерные изыскания по участку между существующими компрессорными станциями "Аганская" и "Александровская". Участок соединит действующие магистральные газопроводы, проходящие по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Томской области. Это создаст возможности для подачи дополнительных объемов газа потребителям в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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газ, россия, москва, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Газпром
"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь
"Газпром" готовит новый трубопроводный проект для увеличения поставок в Сибирь
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Газпром" в рамках реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" (ВСГ) готовит новый трубопроводный проект, направленный на увеличение поставок в Сибирь, включая Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую области, следует из сообщения компании.
"Ведется подготовительная работа еще по одному участку ВСГ. Проведено лазерное сканирование местности и завершаются комплексные инженерные изыскания по участку между существующими компрессорными станциями "Аганская" и "Александровская". Участок соединит действующие магистральные газопроводы, проходящие по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Томской области. Это создаст возможности для подачи дополнительных объемов газа потребителям в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
"Газпром" нарастил объем размещения биржевых облигаций до $350 млн