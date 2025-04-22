Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250422/gazprom-856921494.html
"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь
"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь
"Газпром" в рамках реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" (ВСГ) готовит новый трубопроводный проект,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:53+0300
2025-04-22T14:53+0300
энергетика
газ
россия
москва
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/07/841330725_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_3f4217725d7b005391d5e229c5962601.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Газпром" в рамках реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" (ВСГ) готовит новый трубопроводный проект, направленный на увеличение поставок в Сибирь, включая Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую области, следует из сообщения компании. "Ведется подготовительная работа еще по одному участку ВСГ. Проведено лазерное сканирование местности и завершаются комплексные инженерные изыскания по участку между существующими компрессорными станциями "Аганская" и "Александровская". Участок соединит действующие магистральные газопроводы, проходящие по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Томской области. Это создаст возможности для подачи дополнительных объемов газа потребителям в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
https://1prime.ru/20250415/gazprom-856714546.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/07/841330725_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_1d82f1d5d689344ec5a62eee8c3807a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, москва, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Газпром
14:53 22.04.2025
 
"Газпром" готовит новый проект для увеличения поставок газа в Сибирь

"Газпром" готовит новый трубопроводный проект для увеличения поставок в Сибирь

© Фото : ПАО «Газпром»Строительство газопровода «Сила Сибири»
Строительство газопровода «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Газпром" в рамках реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" (ВСГ) готовит новый трубопроводный проект, направленный на увеличение поставок в Сибирь, включая Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую области, следует из сообщения компании.
"Ведется подготовительная работа еще по одному участку ВСГ. Проведено лазерное сканирование местности и завершаются комплексные инженерные изыскания по участку между существующими компрессорными станциями "Аганская" и "Александровская". Участок соединит действующие магистральные газопроводы, проходящие по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Томской области. Это создаст возможности для подачи дополнительных объемов газа потребителям в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
"Газпром" нарастил объем размещения биржевых облигаций до $350 млн
15 апреля, 21:53
 
ЭнергетикаГазРОССИЯМОСКВАГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала