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В Госдуме рассказали, как оплачивается смена на майские праздники

В Госдуме рассказали, как оплачивается смена на майские праздники - 22.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как оплачивается смена на майские праздники

Если рабочая смена в период майских праздников выпадает на праздничный день, смена должна быть оплачена в повышенном размере или должен быть представлен... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T03:02+0300

2025-04-22T03:02+0300

2025-04-22T03:02+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Если рабочая смена в период майских праздников выпадает на праздничный день, смена должна быть оплачена в повышенном размере или должен быть представлен дополнительный день отдыха, обычный выходной по графику компенсации не предполагает, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "Для тех, кто работает по сменному графику, ситуация другая. Если рабочая смена выпадает на праздничный день, он должен быть оплачен в повышенном размере или предоставлен дополнительный день отдыха. Вопрос решается по согласованию с работодателем. Если же праздничный день - обычный выходной по графику, он остаётся выходным и компенсации не предполагает", - заявил Гаврилов РИА Новости. Депутат отметил, что во второй половине мая отпуск менее выгоден, поскольку мало отработанных дней до него, значит аванс будет небольшим, а после отпуска - ещё и меньшая зарплата. "С точки зрения денег в целом в мае отпуск брать невыгодно, но так как многие всё-таки берут его в мае, давайте рассмотрим следующие варианты. В этом году майские праздники разделены на две части по четыре дня: с 1 по 4 мая - это Первомай, а с 8 по 11 мая - празднование Дня Победы. То есть два периода праздников по четыре дня. Между ними три рабочих дня: 5, 6 и 7 мая. Если взять отпуск на эти три рабочих дня между праздниками, то можно наслаждаться непрерывным отдыхом с 1 по 11 мая - всего 11 дней. Таким образом, фактически вы потратите только три дня отпуска, а отдохнёте больше недели", - уточнил он. По словам депутата, взять отпуск между майскими праздниками - заманчивая перспектива, за счет выходных растягиваете отдых, а отпускные дни экономятся, но из-за маленьких отпускных выплат за эти три майских дня доход в целом за месяц будет значительно меньше, чем если рассмотреть другие варианты. "Например, взять отпуск с 1 по 11 мая и тогда вы получите больше отпускные и зарплату за остальные 15 рабочих дней. По деньгам за месяц это выгодно, но оставшихся дней отпуска на лето останется уже меньше", - добавил парламентарий. Как подчеркнул депутат, если взять отпуск с 5 мая по 11 мая, то отпускные выплаты будут меньше, чем если брать отпуск с 1 мая, но будет потрачено меньше отпускных дней, а зарплата будет получена за 15 рабочих дней. "Какой способ выбрать, зависит от того, что важнее, - выиграть в деньгах в мае или сохранить отпускные дни на потом. Все рассмотренные варианты предполагают, что работать в месяце придётся 15 рабочих дней, а вот разница в выплатах в мае в зависимости от того, какой вариант вы выберете, и она может составлять 15-20 тысяч рублей и более в зависимости от вашего оклада. Поэтому очень важно всё просчитать с выгодой для себя", - заключил он.

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