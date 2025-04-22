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В Германии понизили прогноз экономического роста на 2025 год - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/handelsblatt-856915824.html
В Германии понизили прогноз экономического роста на 2025 год
В Германии понизили прогноз экономического роста на 2025 год - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Германии понизили прогноз экономического роста на 2025 год
Правительство ФРГ снова понизило свой прогноз экономического роста страны на 2025 год, теперь ожидается сохранение объема ВВП на уровне предыдущего года,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:36+0300
2025-04-22T13:36+0300
экономика
мировая экономика
германия
запад
рф
дональд трамп
владимир путин
handelsblatt
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Правительство ФРГ снова понизило свой прогноз экономического роста страны на 2025 год, теперь ожидается сохранение объема ВВП на уровне предыдущего года, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве. В январе немецкие власти уже понижали прогноз роста ВВП на этот год с 1,1% до 0,3%, заявив о структурном экономическом кризисе в стране. "Уходящее в отставку правительство ФРГ понизило свой прогноз экономического развития. В 2025 году оно ожидает только 0% роста валового внутреннего продукта (ВВП)… В первый раз за всю историю ФРГ немецкая экономика в таком случае не будет расти на протяжении трех лет", - пишет издание. Прогноз на 2026 год при этом практически не претерпел изменений. По информации газеты, правительство исходит из того, что экономика Германии вырастет на 1%, тогда как в январе это значение оценивалось в 1,1%. Неопределенность, вызванная угрозами введения американской администрацией высоких импортных пошлин, стала одной из причин понижения прогноза на текущий год, говорится в статье. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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мировая экономика, германия, запад, рф, дональд трамп, владимир путин, handelsblatt
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Handelsblatt
13:36 22.04.2025
 
В Германии понизили прогноз экономического роста на 2025 год

Handelsblatt: кабмин ФРГ понизил прогноз экономического роста на 2025 год

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Правительство ФРГ снова понизило свой прогноз экономического роста страны на 2025 год, теперь ожидается сохранение объема ВВП на уровне предыдущего года, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.
В январе немецкие власти уже понижали прогноз роста ВВП на этот год с 1,1% до 0,3%, заявив о структурном экономическом кризисе в стране.
"Уходящее в отставку правительство ФРГ понизило свой прогноз экономического развития. В 2025 году оно ожидает только 0% роста валового внутреннего продукта (ВВП)… В первый раз за всю историю ФРГ немецкая экономика в таком случае не будет расти на протяжении трех лет", - пишет издание.
Прогноз на 2026 год при этом практически не претерпел изменений. По информации газеты, правительство исходит из того, что экономика Германии вырастет на 1%, тогда как в январе это значение оценивалось в 1,1%.
Неопределенность, вызванная угрозами введения американской администрацией высоких импортных пошлин, стала одной из причин понижения прогноза на текущий год, говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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