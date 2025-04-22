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Hyundai зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Hyundai зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков
Hyundai зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков - 22.04.2025, ПРАЙМ
Hyundai зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в России, зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T07:34+0300
2025-04-22T07:34+0300
бизнес
россия
промышленность
санкт-петербург
сша
роспатент
hyundai
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в России, зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Ранее Роспатент по такому же принципу зарегистрировал не менее шести заявок автомобильной компании Kia. Согласно документам, теперь компания может производить и продавать в России автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Кроме того, в других заявках, одобренных ведомством, указаны также колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для автомобилей. Товарные знаки были поданы на регистрацию компанией в 2024 году, Роспатент их одобрил в апреле 2025 года с действием до 2034 года. "Компания, разумеется, оплачивает пошлины за регистрацию, что подтверждает ее заинтересованность в сохранении прав на бренды. В условиях, когда многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России, такие действия Hyundai могут свидетельствовать о желании сохранить присутствие на российском рынке и юридически защитить свои ключевые активы", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Hyundai покинула Россию в начале 2024 года, продав активы в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс" (материнская компания группы АГР). Однако сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение двух лет после продажи. Южнокорейские СМИ после телефонных переговоров президентов России и США выпустили ряд статей, где говорилось, что местные компании, в том числе Hyundai Motor, обсуждают возвращение на российский рынок. Hyundai Motor опровергла сообщения СМИ о ведущемся обсуждении возвращения на российский рынок: пока никаких шагов в этом направлении сделано не было, заявили РИА Новости в компании.  
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бизнес, россия, промышленность, санкт-петербург, сша, роспатент, hyundai, kia
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, США, Роспатент, Hyundai, Kia
07:34 22.04.2025
 
Hyundai зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков

Hyundai зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в России, зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Ранее Роспатент по такому же принципу зарегистрировал не менее шести заявок автомобильной компании Kia.
Согласно документам, теперь компания может производить и продавать в России автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Кроме того, в других заявках, одобренных ведомством, указаны также колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для автомобилей. Товарные знаки были поданы на регистрацию компанией в 2024 году, Роспатент их одобрил в апреле 2025 года с действием до 2034 года.
"Компания, разумеется, оплачивает пошлины за регистрацию, что подтверждает ее заинтересованность в сохранении прав на бренды. В условиях, когда многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России, такие действия Hyundai могут свидетельствовать о желании сохранить присутствие на российском рынке и юридически защитить свои ключевые активы", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Hyundai покинула Россию в начале 2024 года, продав активы в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс" (материнская компания группы АГР). Однако сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение двух лет после продажи. Южнокорейские СМИ после телефонных переговоров президентов России и США выпустили ряд статей, где говорилось, что местные компании, в том числе Hyundai Motor, обсуждают возвращение на российский рынок.
Hyundai Motor опровергла сообщения СМИ о ведущемся обсуждении возвращения на российский рынок: пока никаких шагов в этом направлении сделано не было, заявили РИА Новости в компании.
 
 
БизнесРОССИЯПромышленностьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСШАРоспатентHyundaiKia
 
 
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