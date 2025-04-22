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Импорт южнокорейской косметики в Россию в марте вырос в 1,4 раза - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Импорт южнокорейской косметики в Россию в марте вырос в 1,4 раза
Импорт южнокорейской косметики в Россию в марте вырос в 1,4 раза - 22.04.2025, ПРАЙМ
Импорт южнокорейской косметики в Россию в марте вырос в 1,4 раза
Импорт Россией южнокорейской косметики в марте этого года увеличился в 1,4 раза по сравнению с мартом прошлого года, до максимальных значений с ноября прошлого... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T05:17+0300
2025-04-22T05:17+0300
экономика
бизнес
россия
корея
москва
южная корея
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Импорт Россией южнокорейской косметики в марте этого года увеличился в 1,4 раза по сравнению с мартом прошлого года, до максимальных значений с ноября прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Всего за март из Южной Кореи в Россию приехало декоративной и уходовой косметики на 28,9 миллиона долларов - за месяц поставки выросли почти на пятую часть, а за год - в 1,4 раза. Таким образом они достигли максимальных показателей с ноября. Больше всего было продано уходовые средства - на 27,3 миллиона долларов. Также в небольших объемах экспортировались средства для макияжа глаз (734 тысячи долларов), губ (701 тысяча), а также пудры (100 тысяч) и средства для маникюра и педикюра (69 тысяч долларов). Россия среди любителей южнокорейской косметики заняла 6-е место. А в пятерку главных направлений экспорта из Кореи вошли Китай (179,3 миллиона долларов), США (125,9 миллиона), Япония (79,4 миллиона), Гонконг (71,5 миллиона) и Вьетнам (38,2 миллиона). Кроме того, в России пользовались спросом средства для ухода за волосами из Кореи (на 2,8 миллиона долларов), средства для гигиены полости рта или зубов (734 тысячи), духи (332 тысячи), а также прочие туалетные средства, в частности, растворы для контактных линз и капли для глаз (почти на 3 миллиона долларов). Суммарный импорт Россией южнокорейских средств для макияжа и ухода за собой в этом марте достиг 35,8 миллиона долларов.
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бизнес, россия, корея, москва, южная корея
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КОРЕЯ, МОСКВА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
05:17 22.04.2025
 
Импорт южнокорейской косметики в Россию в марте вырос в 1,4 раза

Импорт южнокорейской косметики в Россию в марте вырос в 1,4 раза

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Импорт Россией южнокорейской косметики в марте этого года увеличился в 1,4 раза по сравнению с мартом прошлого года, до максимальных значений с ноября прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Всего за март из Южной Кореи в Россию приехало декоративной и уходовой косметики на 28,9 миллиона долларов - за месяц поставки выросли почти на пятую часть, а за год - в 1,4 раза. Таким образом они достигли максимальных показателей с ноября.
Больше всего было продано уходовые средства - на 27,3 миллиона долларов. Также в небольших объемах экспортировались средства для макияжа глаз (734 тысячи долларов), губ (701 тысяча), а также пудры (100 тысяч) и средства для маникюра и педикюра (69 тысяч долларов).
Россия среди любителей южнокорейской косметики заняла 6-е место. А в пятерку главных направлений экспорта из Кореи вошли Китай (179,3 миллиона долларов), США (125,9 миллиона), Япония (79,4 миллиона), Гонконг (71,5 миллиона) и Вьетнам (38,2 миллиона).
Кроме того, в России пользовались спросом средства для ухода за волосами из Кореи (на 2,8 миллиона долларов), средства для гигиены полости рта или зубов (734 тысячи), духи (332 тысячи), а также прочие туалетные средства, в частности, растворы для контактных линз и капли для глаз (почти на 3 миллиона долларов).
Суммарный импорт Россией южнокорейских средств для макияжа и ухода за собой в этом марте достиг 35,8 миллиона долларов.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКОРЕЯМОСКВАЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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