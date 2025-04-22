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Фондовые индексы США растут более чем на 2%
Фондовые индексы США растут более чем на 2% - 22.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут более чем на 2%
Основные фондовые индексы США заметно растут во вторник после падения более чем на 2% в понедельник, следует из данных торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно растут во вторник после падения более чем на 2% в понедельник, следует из данных торгов. По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 1,34% - до 38 680,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,61%, до 16 126,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,33%, до 5 227,03 пункта. В понедельник Dow Jones снизился на 2,5%, Nasdaq Composite - на 2,55%, S&P 500 - на 2,4%. При этом Dow Jones и Nasdaq Composite также завершали в минусе три предыдущие торговые сессии. В начале недели трейдеры с беспокойством оценивали новости о том, что президент Дональд Трамп продолжает изучать возможность увольнения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По словам аналитиков, это добавляет неопределенности на рынках. "Сейчас существует так много неопределенности в связи с пошлинами и экономикой. Добавление еще одного слоя неопределенности с Джеромом Пауэллом лишь повышает волатильность на рынках", - цитирует канал CNBC аналитика Blue Chip Daily Trend Report Ларри Тентарелли (Larry Tentarelli).
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рынки, торги, индексы, сша, джером пауэлл, дональд трамп, dow jones, cnbc, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Dow Jones, CNBC, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США растут более чем на 2%
Фондовые индексы США растут после падения более чем на 2% в понедельник
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно растут во вторник после падения более чем на 2% в понедельник, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 1,34% - до 38 680,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,61%, до 16 126,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,33%, до 5 227,03 пункта.
В понедельник Dow Jones снизился на 2,5%, Nasdaq Composite - на 2,55%, S&P 500 - на 2,4%. При этом Dow Jones и Nasdaq Composite также завершали в минусе три предыдущие торговые сессии.
В начале недели трейдеры с беспокойством оценивали новости о том, что президент Дональд Трамп продолжает изучать возможность увольнения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По словам аналитиков, это добавляет неопределенности на рынках.
"Сейчас существует так много неопределенности в связи с пошлинами и экономикой. Добавление еще одного слоя неопределенности с Джеромом Пауэллом лишь повышает волатильность на рынках", - цитирует канал CNBC аналитика Blue Chip Daily Trend Report Ларри Тентарелли (Larry Tentarelli).
Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1%