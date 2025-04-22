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Фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе

Фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе - 22.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе

Основные фондовые индексы Европы завершили в плюсе первый день торгов после длинных выходных, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T19:30+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили в плюсе первый день торгов после длинных выходных, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64% - до 8 328,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,56%, до 7 326,47 пункта, немецкий DAX - на 0,41%, до 21 293,53 пункта. В пятницу и понедельник торги на европейских площадках не проводились в связи с Пасхой. Трейдеры обратили внимание на финансовую отчетность L'Oreal за первый квартал. Общие сопоставимые продажи компании в годовом выражении выросли на 3,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Акции L'Oreal подорожали во вторник на 6,3%. В среду инвесторы будут ожидать предварительную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Прогнозируется, что в апреле показатель снизился до 50,3 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

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