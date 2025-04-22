Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/indeksy--856932911.html
Фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе
Фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе - 22.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили в плюсе первый день торгов после длинных выходных, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T19:30+0300
2025-04-22T19:30+0300
экономика
рынки
индексы
торги
москва
европа
l'oreal
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/10/836391015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fa6a946d6a121aa72e0506830fc6853.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили в плюсе первый день торгов после длинных выходных, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64% - до 8 328,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,56%, до 7 326,47 пункта, немецкий DAX - на 0,41%, до 21 293,53 пункта. В пятницу и понедельник торги на европейских площадках не проводились в связи с Пасхой. Трейдеры обратили внимание на финансовую отчетность L'Oreal за первый квартал. Общие сопоставимые продажи компании в годовом выражении выросли на 3,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Акции L'Oreal подорожали во вторник на 6,3%. В среду инвесторы будут ожидать предварительную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Прогнозируется, что в апреле показатель снизился до 50,3 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250422/aktsii-856932614.html
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/10/836391015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e14c0f09d182162fbdff73d65ef7d3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, индексы, торги, москва, европа, l'oreal, dax
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, МОСКВА, ЕВРОПА, L'Oreal, DAX
19:30 22.04.2025
 
Фондовые индексы Европы завершили вторник в плюсе

Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе на 0,64%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили в плюсе первый день торгов после длинных выходных, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64% - до 8 328,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,56%, до 7 326,47 пункта, немецкий DAX - на 0,41%, до 21 293,53 пункта.
В пятницу и понедельник торги на европейских площадках не проводились в связи с Пасхой.
Трейдеры обратили внимание на финансовую отчетность L'Oreal за первый квартал. Общие сопоставимые продажи компании в годовом выражении выросли на 3,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Акции L'Oreal подорожали во вторник на 6,3%.
В среду инвесторы будут ожидать предварительную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Прогнозируется, что в апреле показатель снизился до 50,3 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.
График - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Российский рынок акций завершил торги вторника ростом
19:15
 
ЭкономикаРынкиИндексыТоргиМОСКВАЕВРОПАL'OrealDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала