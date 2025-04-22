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Фондовые индексы Европы преимущественно опускаются - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/indeksy-856914003.html
Фондовые индексы Европы преимущественно опускаются
Фондовые индексы Европы преимущественно опускаются - 22.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы преимущественно опускаются
Основные фондовые индексы Европы преимущественно опускаются во вторник, инвесторы оценивают корпоративные новости в сезон отчетностей, свидетельствуют данные... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:02+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно опускаются во вторник, инвесторы оценивают корпоративные новости в сезон отчетностей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.51 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,47%, до 8 314,2 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,16%, до 7 274,44 пункта, немецкий DAX опускался на 0,13%, до 21 177,94 пункта. Во вторник в Европе возобновились торги после их закрытия в пятницу и понедельник в связи с праздничными днями. Так, инвесторы оценивают поступающие корпоративные новости в продолжающийся сезон отчетностей. Сдерживать падение французского CAC 40 могут акции косметической L'Oreal, которые дорожают на 3,19% после выхода данных о продажах за первый квартал. Общие сопоставимые продажи в годовом выражении выросли на 3,5%, что почти в 3 раза больше, чем ожидали аналитики, мнение которых приводит агентство Блумберг. На этой неделе инвесторы также ожидают публикации финансовых показателей крупных европейских компаний за предыдущий квартал, среди них шведский автоконцерн Volvo Group, производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever, французская автомобильная группа Renault.
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рынки, торги, индексы, европа, москва, dax, l'oreal, unilever, renault duster
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЕВРОПА, МОСКВА, DAX, L'Oreal, Unilever, Renault Duster
13:02 22.04.2025
 
Фондовые индексы Европы преимущественно опускаются

FTSE 100 и DAX снижаются во вторник на корпоративных новостях

© fotolia.com / Julien Eichinger%Котировки
%Котировки - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© fotolia.com / Julien Eichinger
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно опускаются во вторник, инвесторы оценивают корпоративные новости в сезон отчетностей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.51 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,47%, до 8 314,2 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,16%, до 7 274,44 пункта, немецкий DAX опускался на 0,13%, до 21 177,94 пункта.
Во вторник в Европе возобновились торги после их закрытия в пятницу и понедельник в связи с праздничными днями. Так, инвесторы оценивают поступающие корпоративные новости в продолжающийся сезон отчетностей. Сдерживать падение французского CAC 40 могут акции косметической L'Oreal, которые дорожают на 3,19% после выхода данных о продажах за первый квартал. Общие сопоставимые продажи в годовом выражении выросли на 3,5%, что почти в 3 раза больше, чем ожидали аналитики, мнение которых приводит агентство Блумберг.
На этой неделе инвесторы также ожидают публикации финансовых показателей крупных европейских компаний за предыдущий квартал, среди них шведский автоконцерн Volvo Group, производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever, французская автомобильная группа Renault.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
Вчера, 11:38
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыЕВРОПАМОСКВАDAXL'OrealUnileverRenault Duster
 
 
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