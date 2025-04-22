Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Иран проработают дорожную карту по развитию сотрудничества - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250422/iran-856925609.html
Россия и Иран проработают дорожную карту по развитию сотрудничества
Россия и Иран проработают дорожную карту по развитию сотрудничества - 22.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Иран проработают дорожную карту по развитию сотрудничества
Россия и Иран в ходе межправительственной комиссии проработают 20-летнюю дорожную карту по развитию сотрудничества, заявил иранский посол в Москве Казем... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:11+0300
2025-04-22T16:12+0300
россия
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/84188/69/841886901_0:156:3035:1863_1920x0_80_0_0_ed14852010dfa907ded324803cda0493.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия и Иран в ходе межправительственной комиссии проработают 20-летнюю дорожную карту по развитию сотрудничества, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали. "На этом заседании специалисты двух стран рассмотрят пути развития отношений между двумя странами в рамках специализированных рабочих групп и, устранив существующие препятствия, составят 20-летнюю дорожную карту для достижения желаемых будущих партнерских отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - написал он в соцсети X. Заседание межправительственной комиссии двух стран по экономическому сотрудничеству пройдет в Москве 23-25 апреля.
https://1prime.ru/20250422/moskva-856907827.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84188/69/841886901_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_18d54ac522b16b96aaf92ad0d4c918af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран
РОССИЯ, ИРАН
16:11 22.04.2025 (обновлено: 16:12 22.04.2025)
 
Россия и Иран проработают дорожную карту по развитию сотрудничества

Посол Джалали: Россия и Иран проработают 20-летнюю дорожную карту по сотрудничеству

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия и Иран в ходе межправительственной комиссии проработают 20-летнюю дорожную карту по развитию сотрудничества, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
"На этом заседании специалисты двух стран рассмотрят пути развития отношений между двумя странами в рамках специализированных рабочих групп и, устранив существующие препятствия, составят 20-летнюю дорожную карту для достижения желаемых будущих партнерских отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - написал он в соцсети X.
Заседание межправительственной комиссии двух стран по экономическому сотрудничеству пройдет в Москве 23-25 апреля.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
МИД Ирана отметил роль России в иранском ядерном вопросе
10:53
 
РОССИЯИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала