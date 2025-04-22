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Россия и Иран проработают дорожную карту по развитию сотрудничества
Россия и Иран проработают дорожную карту по развитию сотрудничества - 22.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Иран проработают дорожную карту по развитию сотрудничества
Россия и Иран в ходе межправительственной комиссии проработают 20-летнюю дорожную карту по развитию сотрудничества, заявил иранский посол в Москве Казем... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:11+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия и Иран в ходе межправительственной комиссии проработают 20-летнюю дорожную карту по развитию сотрудничества, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали. "На этом заседании специалисты двух стран рассмотрят пути развития отношений между двумя странами в рамках специализированных рабочих групп и, устранив существующие препятствия, составят 20-летнюю дорожную карту для достижения желаемых будущих партнерских отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - написал он в соцсети X. Заседание межправительственной комиссии двух стран по экономическому сотрудничеству пройдет в Москве 23-25 апреля.
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россия, иран
Россия и Иран проработают дорожную карту по развитию сотрудничества
Посол Джалали: Россия и Иран проработают 20-летнюю дорожную карту по сотрудничеству
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия и Иран в ходе межправительственной комиссии проработают 20-летнюю дорожную карту по развитию сотрудничества, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
"На этом заседании специалисты двух стран рассмотрят пути развития отношений между двумя странами в рамках специализированных рабочих групп и, устранив существующие препятствия, составят 20-летнюю дорожную карту для достижения желаемых будущих партнерских отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - написал он в соцсети X.
Заседание межправительственной комиссии двух стран по экономическому сотрудничеству пройдет в Москве 23-25 апреля.
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