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В Раде сообщили, что ископаемые не являются собственностью народа Украины
В Раде сообщили, что ископаемые не являются собственностью народа Украины - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Раде сообщили, что ископаемые не являются собственностью народа Украины
Депутат Рады Георгий Мазурашу в контексте готовящегося соглашения с США по недрам заявил, что полезные ископаемые не являются собственностью украинского народа. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T10:29+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Депутат Рады Георгий Мазурашу в контексте готовящегося соглашения с США по недрам заявил, что полезные ископаемые не являются собственностью украинского народа. Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что Вашингтон и Киев подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на меморандум в пятницу сообщил, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых. "Относительно соглашения в целом тоже много и активно коммуницирую на эту тему со своими избирателями. И я уточняю с нашими с Владимиром (Зеленским - ред.) избирателями из Черновицкой области, где я избран, и мы определись, когда много людей кричат: "Так это же ископаемые, это собственность украинского народа", - я уточняю: в конституции не написано, что собственность, что - объект права собственности, а это немного другое... А мы так общаемся с избирателями: слушайте, ну есть где-то какие-то ископаемые в разных частях Украины. Скажите пожалуйста, а мы их туда закапывали? На каких правах я из Черновцов должен претендовать на какие-то ископаемые в Бог знает какой другой области?" - сказал Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Как полагает депутат, будь у Украины достаточно сил и средств для ведения боевых действий, ей не пришлось бы идти на сделки, касающиеся возможных месторождений. "У нас огромные проблемы - кем и чем воевать. Поэтому нам нужно цепляться за любые соломинки", - добавил он. Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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В Раде сообщили, что ископаемые не являются собственностью народа Украины
Депутат Рады Мазурашу: ископаемые не являются собственностью украинского народа
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Депутат Рады Георгий Мазурашу в контексте готовящегося соглашения с США по недрам заявил, что полезные ископаемые не являются собственностью украинского народа.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что Вашингтон и Киев подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на меморандум в пятницу сообщил, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых.
"Относительно соглашения в целом тоже много и активно коммуницирую на эту тему со своими избирателями. И я уточняю с нашими с Владимиром (Зеленским - ред.) избирателями из Черновицкой области, где я избран, и мы определись, когда много людей кричат: "Так это же ископаемые, это собственность украинского народа", - я уточняю: в конституции не написано, что собственность, что - объект права собственности, а это немного другое... А мы так общаемся с избирателями: слушайте, ну есть где-то какие-то ископаемые в разных частях Украины. Скажите пожалуйста, а мы их туда закапывали? На каких правах я из Черновцов должен претендовать на какие-то ископаемые в Бог знает какой другой области?" - сказал Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
Как полагает депутат, будь у Украины достаточно сил и средств для ведения боевых действий, ей не пришлось бы идти на сделки, касающиеся возможных месторождений. "У нас огромные проблемы - кем и чем воевать. Поэтому нам нужно цепляться за любые соломинки", - добавил он.
Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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