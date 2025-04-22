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Испания достигнет цели НАТО по расходам на оборону в 2025 году

Испания достигнет цели НАТО по расходам на оборону в 2025 году - 22.04.2025, ПРАЙМ

Испания достигнет цели НАТО по расходам на оборону в 2025 году

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП уже в 2025 году. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T13:42+0300

2025-04-22T13:42+0300

2025-04-22T13:42+0300

политика

испания

нато

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МАДРИД, 22 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП уже в 2025 году. "Испания в этом году выполнит план по расходам на оборону в размере 2% от ВВП", - сказал он после заседания совета министров. В марте Санчес уже сообщал о намерении ускорить темпы наращивания оборонных расходов, пообещав достичь 2% раньше ранее установленного срока - 2029 года. Однако конкретной даты тогда он не называл.

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