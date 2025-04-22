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Юрист рассказала о штрафах за публикацию чужих фото без разрешения - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказала о штрафах за публикацию чужих фото без разрешения
Юрист рассказала о штрафах за публикацию чужих фото без разрешения - 22.04.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала о штрафах за публикацию чужих фото без разрешения
Использование чужих фото без разрешения может грозить гражданам РФ штрафами в размере до 2 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 40 тысяч рублей, рассказала... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T02:32+0300
2025-04-22T02:32+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Использование чужих фото без разрешения может грозить гражданам РФ штрафами в размере до 2 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 40 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист в сфере интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук Кристина Михельсон. Как объяснила юрист, авторское право на изображение возникает с момента его создания, и не требует регистрации. Она уточнила, что размещение даже одной чужой фотографии без разрешения может стать потенциальным нарушением. "В соответствии со статьёй 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), за незаконное использование объектов авторского права и смежных прав, совершённое для извлечения дохода, может последовать наложение штрафа. Для физических лиц такой штраф составляет от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Кроме того, конфискуются контрафактные экземпляры и оборудование, использованное для их изготовления. Это значит, что даже если нарушения совершаются "по незнанию" или без злого умысла, закон предусматривает санкции, вплоть до изъятия незаконно используемых материалов", - рассказала юрист. Юрист подчеркнула, что за публикование чужих фото без согласия автора граждане могут столкнуться с требованием компенсации по статье 1301 Гражданского кодекса РФ ("Ответственность за нарушение исключительного права на произведение"). Компенсацию по таким делам могут определить как в фиксированной сумме до 5 миллионов рублей, так и в двухкратном размере стоимости права использования, обратила внимание Михельсон. "Проблема усугубляется тем, что многие считают: если изображение опубликовано в свободном доступе, оно не защищено. Это не так. Право на фотографию сохраняется за автором в течение всей его жизни и ещё 70 лет после смерти", - напомнила Михельсон. Михельсон также призвала интернет-пользователей проверить права использования чужого изображения.
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192
40
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технологии, общество , рф, москва
Технологии, Общество , РФ, МОСКВА
02:32 22.04.2025
 
Юрист рассказала о штрафах за публикацию чужих фото без разрешения

Юрист Михельсон: использование чужих фото без разрешения грозит штрафами

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Использование чужих фото без разрешения может грозить гражданам РФ штрафами в размере до 2 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 40 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист в сфере интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук Кристина Михельсон.
Как объяснила юрист, авторское право на изображение возникает с момента его создания, и не требует регистрации. Она уточнила, что размещение даже одной чужой фотографии без разрешения может стать потенциальным нарушением.
"В соответствии со статьёй 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), за незаконное использование объектов авторского права и смежных прав, совершённое для извлечения дохода, может последовать наложение штрафа. Для физических лиц такой штраф составляет от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Кроме того, конфискуются контрафактные экземпляры и оборудование, использованное для их изготовления. Это значит, что даже если нарушения совершаются "по незнанию" или без злого умысла, закон предусматривает санкции, вплоть до изъятия незаконно используемых материалов", - рассказала юрист.
Юрист подчеркнула, что за публикование чужих фото без согласия автора граждане могут столкнуться с требованием компенсации по статье 1301 Гражданского кодекса РФ ("Ответственность за нарушение исключительного права на произведение"). Компенсацию по таким делам могут определить как в фиксированной сумме до 5 миллионов рублей, так и в двухкратном размере стоимости права использования, обратила внимание Михельсон.
"Проблема усугубляется тем, что многие считают: если изображение опубликовано в свободном доступе, оно не защищено. Это не так. Право на фотографию сохраняется за автором в течение всей его жизни и ещё 70 лет после смерти", - напомнила Михельсон.
Михельсон также призвала интернет-пользователей проверить права использования чужого изображения.
 
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