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Канада сократит контракты с технологическими компаниями США
Канада сократит контракты с технологическими компаниями США - 22.04.2025, ПРАЙМ
Канада сократит контракты с технологическими компаниями США
Канада сократит контракты с технологическими компаниями США в ответ на американские пошлины, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на премьер-министра Марка | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T11:14+0300
2025-04-22T11:14+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Канада сократит контракты с технологическими компаниями США в ответ на американские пошлины, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на премьер-министра Марка Карни. "Марк Карни заявил, что либеральное правительство будет стремиться сократить федеральные контракты с американскими технологическими гигантами… в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа", - пишет издание. Карни добавил, что экономическая стратегия его партии подразумевает наращивание возможностей канадских технологических компаний в сфере облачных вычислений и снижение зависимости от американских провайдеров. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
https://1prime.ru/20250421/politico-856868760.html
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Экономика, США, КАНАДА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Канада сократит контракты с технологическими компаниями США
Globe and Mail: Канада сократит контракты с технологическими компаниями США
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Канада сократит контракты с технологическими компаниями США в ответ на американские пошлины, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на премьер-министра Марка Карни.
"Марк Карни заявил, что либеральное правительство будет стремиться сократить федеральные контракты с американскими технологическими гигантами… в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа", - пишет издание.
Карни добавил, что экономическая стратегия его партии подразумевает наращивание возможностей канадских технологических компаний в сфере облачных вычислений и снижение зависимости от американских провайдеров.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
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