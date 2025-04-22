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Хуснуллин призвал регионы продумать, как строить больше жилья

Хуснуллин призвал регионы продумать, как строить больше жилья - 22.04.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин призвал регионы продумать, как строить больше жилья

Региональным властям следует продумать, как улучшить инвестиционные условия и повысить объем строительства жилья на своих территориях, заявил вице-премьер РФ... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T10:58+0300

2025-04-22T10:58+0300

2025-04-22T10:58+0300

недвижимость

бизнес

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марат хуснуллин

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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Региональным властям следует продумать, как улучшить инвестиционные условия и повысить объем строительства жилья на своих территориях, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Малая родина - сила России". По его словам, в этом году в стране построят больше 100 миллионов квадратных метров жилья. Однако это произойдёт во многом благодаря заделам прошлых лет, а в дальнейшем есть риски снижения ввода. "Посмотрите, что надо сделать, чтобы строить больше жилья", - сказал Хуснуллин, обращаясь к региональным властям. По словам вице-премьера, вся построенная недвижимость так или иначе работает на экономику региона. Хуснуллин отметил, что в числе прочего следует обратить внимание на инвестиционный цикл, чтобы застройщики были заинтересованы в реализации проектов. Кроме того, необходимо учитывать и интересы жителей, помимо качественного жилья создавать комфортную среду. Это особенно важно, добавил он, учитывая, что граждане являются крупнейшим инвестором отрасли, вкладывая порядка 16 триллионов рублей ежегодно.

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