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Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Россией - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Россией
Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Россией - 22.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Россией
Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, при этом до сих пор не отменил свой указ об их запрете. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T21:30+0300
2025-04-22T21:30+0300
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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, при этом до сих пор не отменил свой указ об их запрете. Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией. "Если русские готовы к полному прекращению огня и после полного прекращения огня с пониманием, с какими сроками, мы готовы к любым переговорам с ними, к любым", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественное". Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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россия, общество , киев, рф, москва, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , Киев, РФ, МОСКВА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
21:30 22.04.2025
 
Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Россией

Зеленский заявил, что Киев готов к любым переговорам с Россией после прекращения огня

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, при этом до сих пор не отменил свой указ об их запрете.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.
"Если русские готовы к полному прекращению огня и после полного прекращения огня с пониманием, с какими сроками, мы готовы к любым переговорам с ними, к любым", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественное".
Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
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ПолитикаРОССИЯОбществоКиевРФМОСКВАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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