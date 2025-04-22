https://1prime.ru/20250422/konflikt-856922078.html

"В первую очередь". В Европе призвали прислушаться к России

"В первую очередь". В Европе призвали прислушаться к России - 22.04.2025, ПРАЙМ

"В первую очередь". В Европе призвали прислушаться к России

Запад должен прислушаться к России, чтобы найти решение для урегулирования ситуации на Украине. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T15:00+0300

2025-04-22T15:00+0300

2025-04-22T15:00+0300

политика

россия

запад

украина

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Запад должен прислушаться к России, чтобы найти решение для урегулирования ситуации на Украине. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Когда мы говорим о решении украинского конфликта, в первую очередь, вне зависимости от того, одерживают ли они победу или нет, следует прислушаться к тому, что скажут россияне", — заметил эксперт.Бо также подчеркнул, что западные государства предпочитают игнорировать Россию в вопросе конфликта на Украине.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина должна предпринять шаги для решения препятствий и возможности переговоров с Россией.

https://1prime.ru/20250422/peskov-856918481.html

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