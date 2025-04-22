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"В первую очередь". В Европе призвали прислушаться к России - 22.04.2025, ПРАЙМ
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"В первую очередь". В Европе призвали прислушаться к России
"В первую очередь". В Европе призвали прислушаться к России - 22.04.2025, ПРАЙМ
"В первую очередь". В Европе призвали прислушаться к России
Запад должен прислушаться к России, чтобы найти решение для урегулирования ситуации на Украине. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T15:00+0300
2025-04-22T15:00+0300
политика
россия
запад
украина
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Запад должен прислушаться к России, чтобы найти решение для урегулирования ситуации на Украине. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Когда мы говорим о решении украинского конфликта, в первую очередь, вне зависимости от того, одерживают ли они победу или нет, следует прислушаться к тому, что скажут россияне", — заметил эксперт.Бо также подчеркнул, что западные государства предпочитают игнорировать Россию в вопросе конфликта на Украине.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина должна предпринять шаги для решения препятствий и возможности переговоров с Россией.
https://1prime.ru/20250422/peskov-856918481.html
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россия, запад, украина
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
15:00 22.04.2025
 
"В первую очередь". В Европе призвали прислушаться к России

Полковник Бо призвал прислушаться к РФ для урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Запад должен прислушаться к России, чтобы найти решение для урегулирования ситуации на Украине. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Когда мы говорим о решении украинского конфликта, в первую очередь, вне зависимости от того, одерживают ли они победу или нет, следует прислушаться к тому, что скажут россияне", — заметил эксперт.
Бо также подчеркнул, что западные государства предпочитают игнорировать Россию в вопросе конфликта на Украине.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина должна предпринять шаги для решения препятствий и возможности переговоров с Россией.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
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14:14
 
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