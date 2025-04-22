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Южная Корея в марте увеличила поставки в Россию рентгеновских аппаратов

Южная Корея в марте увеличила поставки в Россию рентгеновских аппаратов - 22.04.2025, ПРАЙМ

Южная Корея в марте увеличила поставки в Россию рентгеновских аппаратов

Южная Корея в марте этого года стал продавать в Россию в два раза больше рентгеновских аппаратов и томографов, чем в феврале, нарастив поставки до максимума за... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T02:17+0300

2025-04-22T02:17+0300

2025-04-22T02:17+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Южная Корея в марте этого года стал продавать в Россию в два раза больше рентгеновских аппаратов и томографов, чем в феврале, нарастив поставки до максимума за полгода, но экспорт остальных товаров, связанных с медициной, в основном снизился, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Южная Корея в марте экспортировала в Россию рентгеновских аппаратов и компьютерных томографов на 5,5 миллиона долларов. Это стало максимальным значением с августа прошлого года. В месячном выражении поставки выросли вдвое, а в годовом - в 1,4 раза. Выросли и поставки массажных аппаратов и аппаратуры для респираторной терапии - в 1,4 раза за месяц и 3,7 раза за год, до 909 тысяч долларов. В тоже время поставки другой медицинской продукции сокращались. Так, в марте в РФ прибыло различных медицинских приборов на 8,7 миллиона долларов. К ним, например, относятся электрокардиографы, аппараты УЗИ, магнитно-резонансные томографы, офтальмологические, стоматологические инструменты и другие. За месяц поставки сократились на 4%, а за год - на 22%. Вдвое, в месячном и в годовом выражении, упали закупки Россией южнокорейских ортопедических приспособлений. В основном это были элементы стоматологических имплантов, части слуховых аппаратов, коронарные стенты и другие товары. Всего их было куплено на 7,2 миллиона долларов. Кроме того, за месяц почти на четверть сократились поставки фармацевтической продукции - до 2,2 миллиона долларов. Однако в годовом выражении они выросли на 17%. Среди таких товаров в Россию из Южной Кореи приезжали различные медицинские аксессуары (стерильные материалы, контрастные препараты, сумки, цемент, гель и другое) - на 1,2 миллиона долларов, гепарин и образцы биологических материалов - на 447 тысяч долларов, вакцины - на 288 тысяч, лекарства - на 130 тысяч и перевязочный материал - на 97 тысяч долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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