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Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток - 22.04.2025, ПРАЙМ

Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток, тенденция роста фиксируется в пределах 20%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T06:06+0300

2025-04-22T06:06+0300

2025-04-22T06:06+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - ПРАЙМ. Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток, тенденция роста фиксируется в пределах 20%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, в этом курортном сезоне на территории республики к приему гостей готовятся более 1,1 тысячи объектов отдыха, в том числе 91 санаторий. "2024 и начало 2025 года характеризуются для Республики Крым восстановительным ростом туристского потока в пределах 20%", - сказал Константинов РИА Новости. "Крым входит в первую пятерку по спросу среди внутренних направлений на предстоящие майские праздники и фиксируется прирост количества бронирований по Крыму на 30-35% по отношению к прошлому году, который тоже начался с хорошего старта продаж", - добавил глава парламента региона. По итогам 2024 года, турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек, в 2023 году он принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.

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туризм, бизнес, крым