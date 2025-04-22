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Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток
Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток - 22.04.2025, ПРАЙМ
Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток
Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток, тенденция роста фиксируется в пределах 20%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T06:06+0300
2025-04-22T06:06+0300
туризм
бизнес
экономика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - ПРАЙМ. Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток, тенденция роста фиксируется в пределах 20%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, в этом курортном сезоне на территории республики к приему гостей готовятся более 1,1 тысячи объектов отдыха, в том числе 91 санаторий. "2024 и начало 2025 года характеризуются для Республики Крым восстановительным ростом туристского потока в пределах 20%", - сказал Константинов РИА Новости. "Крым входит в первую пятерку по спросу среди внутренних направлений на предстоящие майские праздники и фиксируется прирост количества бронирований по Крыму на 30-35% по отношению к прошлому году, который тоже начался с хорошего старта продаж", - добавил глава парламента региона. По итогам 2024 года, турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек, в 2023 году он принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
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туризм, бизнес, крым
Туризм, Бизнес, Экономика, КРЫМ
06:06 22.04.2025
 
Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

Глава парламента Константинов: Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - ПРАЙМ. Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток, тенденция роста фиксируется в пределах 20%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, в этом курортном сезоне на территории республики к приему гостей готовятся более 1,1 тысячи объектов отдыха, в том числе 91 санаторий. "2024 и начало 2025 года характеризуются для Республики Крым восстановительным ростом туристского потока в пределах 20%", - сказал Константинов РИА Новости.
"Крым входит в первую пятерку по спросу среди внутренних направлений на предстоящие майские праздники и фиксируется прирост количества бронирований по Крыму на 30-35% по отношению к прошлому году, который тоже начался с хорошего старта продаж", - добавил глава парламента региона.
По итогам 2024 года, турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек, в 2023 году он принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
 
ЭкономикаТуризмБизнесКРЫМ
 
 
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