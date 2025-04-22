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В Крыму допустили, что США могут пойти на признание полуострова - 22.04.2025, ПРАЙМ
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В Крыму допустили, что США могут пойти на признание полуострова
В Крыму допустили, что США могут пойти на признание полуострова - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Крыму допустили, что США могут пойти на признание полуострова
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков допустил, что США в рамках урегулирования украинского конфликта могут пойти на юридическое признание... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T12:10+0300
2025-04-22T12:10+0300
политика
россия
крым
украина
севастополь
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – ПРАЙМ. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков допустил, что США в рамках урегулирования украинского конфликта могут пойти на юридическое признание российского статуса Крыма. Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре". "Допускаю, что США могут пойти на юридическое признание российского статуса Крыма, относительно киевского режима, то ожидать такого шага от них маловероятно. Все, на что они могут быть способны, – это признание того, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области де-факто российские", - сказал Цеков РИА Новости. При этом, по его словам, с одной стороны признание де-факто лишь "отложит конфликт", а с другой – первый шаг украинской стороны к реальному восприятию действительности. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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россия, крым, украина, севастополь, сергей цеков
Политика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Цеков
12:10 22.04.2025
 
В Крыму допустили, что США могут пойти на признание полуострова

Депутат Цеков допустил, что США могут признать российский статус Крыма

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – ПРАЙМ. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков допустил, что США в рамках урегулирования украинского конфликта могут пойти на юридическое признание российского статуса Крыма.
Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре".
"Допускаю, что США могут пойти на юридическое признание российского статуса Крыма, относительно киевского режима, то ожидать такого шага от них маловероятно. Все, на что они могут быть способны, – это признание того, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области де-факто российские", - сказал Цеков РИА Новости.
При этом, по его словам, с одной стороны признание де-факто лишь "отложит конфликт", а с другой – первый шаг украинской стороны к реальному восприятию действительности.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
"Через три дня". Трамп сделал заявление в ответ на вопрос о Крыме
10:45
 
ПолитикаРОССИЯКРЫМУКРАИНАСЕВАСТОПОЛЬСергей Цеков
 
 
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