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"Побегут вдогонку". В Раде отреагировали на планы США по Крыму

"Побегут вдогонку". В Раде отреагировали на планы США по Крыму - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Побегут вдогонку". В Раде отреагировали на планы США по Крыму

Признание Соединенными Штатами Крыма как российской территории создаст возможности для американских компаний вести бизнес в этом регионе. Такое мнение выразил... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T19:07+0300

2025-04-22T19:07+0300

2025-04-22T19:07+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Признание Соединенными Штатами Крыма как российской территории создаст возможности для американских компаний вести бизнес в этом регионе. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский."Вопрос признания Крыма российским со стороны США открывает дорогу американскому бизнесу, авиакомпаниям, банкам и их ассоциациям, типа VISA", - написал депутат в своем Telegram-канале.По словам Дубинского, это решение позволит избежать санкций, которые могут быть наложены на компании, осуществляющие деятельность на территориях, отошедших к России.Политик также добавил, что вряд ли Европа сможет ввести санкции против американских компаний, подчеркивая, что, скорее всего, европейские страны сами "побегут вдогонку".Ранее газета New York Post сообщила о том, что Киев, вероятно, готов пойти на уступки, включая отказ от 20% своих территорий, при этом это будет рассматриваться как "де-факто" признание, а не "де-юре".Издание Wall Street Journal также упоминало о том, что США ожидают от Киева уступок, включая отказ от вступления в НАТО, как часть усилий по разрешению украинского кризиса. Вашингтон также может рассмотреть возможность признания Крыма российским и предложить передачу контроля над Запорожской АЭС.

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мировая экономика, сша, крым, киев, new york post, запорожская аэс, нато