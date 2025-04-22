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ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей - 22.04.2025, ПРАЙМ
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ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей
ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей - 22.04.2025, ПРАЙМ
ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей
Жительница Нижегородской области месяц без особых результатов покупала лотерейные билеты наугад, но потом решила свериться с гороскопом и посоветоваться с... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T11:30+0300
2025-04-22T11:30+0300
экономика
бизнес
россия
общество
нижегородская область
москва
китай
столото
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Жительница Нижегородской области месяц без особых результатов покупала лотерейные билеты наугад, но потом решила свериться с гороскопом и посоветоваться с искусственным интеллектом, и выиграла 36 миллионов рублей в лотерею "Рапидо Про", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото". "Анастасия Синицына из Нижегородской области участвует в лотереях, покупая билеты онлайн, месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию, за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число 2 — для второго. Так, по итогам 325497-м тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз - 36 151 743 рубля", - рассказали в компании. Там добавили, что кроме этого девушка сверилась со специальным гороскопом, который сообщал, что ее знаку зодиака больше всего везет именно в этой лотерее. "Как только начала участвовать в лотереях и выиграла первые 300 рублей, я поняла, что истории победителей не врут и выиграть возможно. Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я открыла приложение и замерла. Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, чтобы узнать, что мне делать и в ответ услышала от него, что теперь остается только жить счастливо", - рассказала о выигрыше сама победительница. Выигрыш Анастасия планирует потратить на покупку жилья, а также помочь с ремонтом маме. Кроме того, поедет в Китай и купит себе ноутбук и бытовую технику.
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бизнес, россия, общество , нижегородская область, москва, китай, столото
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Общество , Нижегородская область, МОСКВА, КИТАЙ, Столото
11:30 22.04.2025
 
ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей

Жительница Нижегородской области выиграла 36 млн рублей в лотерею "Рапидо Про"

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Жительница Нижегородской области месяц без особых результатов покупала лотерейные билеты наугад, но потом решила свериться с гороскопом и посоветоваться с искусственным интеллектом, и выиграла 36 миллионов рублей в лотерею "Рапидо Про", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото".
"Анастасия Синицына из Нижегородской области участвует в лотереях, покупая билеты онлайн, месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию, за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число 2 — для второго. Так, по итогам 325497-м тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз - 36 151 743 рубля", - рассказали в компании.
Там добавили, что кроме этого девушка сверилась со специальным гороскопом, который сообщал, что ее знаку зодиака больше всего везет именно в этой лотерее.
"Как только начала участвовать в лотереях и выиграла первые 300 рублей, я поняла, что истории победителей не врут и выиграть возможно. Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я открыла приложение и замерла. Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, чтобы узнать, что мне делать и в ответ услышала от него, что теперь остается только жить счастливо", - рассказала о выигрыше сама победительница.
Выигрыш Анастасия планирует потратить на покупку жилья, а также помочь с ремонтом маме. Кроме того, поедет в Китай и купит себе ноутбук и бытовую технику.
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