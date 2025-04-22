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Эксперт рассказал, сколько будет стоить золото через год - 22.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250422/manzhos-856930165.html
Эксперт рассказал, сколько будет стоить золото через год
Эксперт рассказал, сколько будет стоить золото через год - 22.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько будет стоить золото через год
Максимальная стоимость золота на горизонте 12 месяцев может составить 3 680 долларов за тройскую унцию, что на 5% выше текущей цены, такое мнение высказал РИА... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T17:45+0300
2025-04-22T18:04+0300
экономика
сша
китай
виталий манжос
"бкс мир инвестиций"
comex
бкс
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Максимальная стоимость золота на горизонте 12 месяцев может составить 3 680 долларов за тройскую унцию, что на 5% выше текущей цены, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. Стоимость золота на торгах во вторник впервые в истории превысила 3500 за тройскую унцию, следовало из данных нью-йоркской биржи Comex. С начала года цена на драгметалл выросла на 31,5%, на момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 2620 долларов. "Валютная стратегия БКС предполагает рост стоимости золота на годовом горизонте до уровня 3680 долларов за тройскую унцию, что на 5% выше текущей биржевой цены (3500 долларов - ред.)", - рассказал он. По словам аналитика, спрос на золото подогревают опасения роста глобальной инфляции в сочетании с торможением мировой экономики на фоне политики повышения тарифов США. В этом плане особо остро воспринимается взаимная эскалация величины импортных таможенных пошлин между США и КНР, подчеркивает эксперт. "Дополнительным глобальным фактором, поддерживающим спрос на золото со стороны центробанков, выступает поэтапное внедрение по всему миру нового международного стандарта банковского регулирования "Базель III". Новые правила способствуют увеличению запасов физического золота на балансах банков", - добавил Манжос.
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сша, китай, виталий манжос, "бкс мир инвестиций", comex, бкс
Экономика, США, КИТАЙ, Виталий Манжос, "БКС Мир инвестиций", Comex, БКС
17:45 22.04.2025 (обновлено: 18:04 22.04.2025)
 
Эксперт рассказал, сколько будет стоить золото через год

Манжос: золото на горизонте 12 месяцев может стоить 3 680 долларов за тройскую унцию

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Максимальная стоимость золота на горизонте 12 месяцев может составить 3 680 долларов за тройскую унцию, что на 5% выше текущей цены, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос.
Стоимость золота на торгах во вторник впервые в истории превысила 3500 за тройскую унцию, следовало из данных нью-йоркской биржи Comex. С начала года цена на драгметалл выросла на 31,5%, на момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 2620 долларов.
"Валютная стратегия БКС предполагает рост стоимости золота на годовом горизонте до уровня 3680 долларов за тройскую унцию, что на 5% выше текущей биржевой цены (3500 долларов - ред.)", - рассказал он.
По словам аналитика, спрос на золото подогревают опасения роста глобальной инфляции в сочетании с торможением мировой экономики на фоне политики повышения тарифов США. В этом плане особо остро воспринимается взаимная эскалация величины импортных таможенных пошлин между США и КНР, подчеркивает эксперт.
"Дополнительным глобальным фактором, поддерживающим спрос на золото со стороны центробанков, выступает поэтапное внедрение по всему миру нового международного стандарта банковского регулирования "Базель III". Новые правила способствуют увеличению запасов физического золота на балансах банков", - добавил Манжос.
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ЭкономикаСШАКИТАЙВиталий Манжос"БКС Мир инвестиций"ComexБКС
 
 
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