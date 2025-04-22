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Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/med-856905821.html
Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара
Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара - 22.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара
Стоимость меди увеличивается во вторник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T09:34+0300
2025-04-22T09:34+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается во вторник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.21 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,88%, до 4,77 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.21 мск снижался на 0,21%, до 98,14 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, включая медь, более доступными для покупки в другой валюте, что способствует росту спроса. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,16%, до 9 188,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,69%, до 2 365,5 доллара, цинка - на 0,19%, до 2 577 долларов. Торги в пятницу и понедельник не проводились на рынках в Европе в связи с выходными днями.
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рынки, торги, москва, сша, европа, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, ЕВРОПА, Comex
09:34 22.04.2025
 
Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара

Медь дорожает на фоне ослабления доллара

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается во вторник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.21 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,88%, до 4,77 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.21 мск снижался на 0,21%, до 98,14 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, включая медь, более доступными для покупки в другой валюте, что способствует росту спроса.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,16%, до 9 188,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,69%, до 2 365,5 доллара, цинка - на 0,19%, до 2 577 долларов. Торги в пятницу и понедельник не проводились на рынках в Европе в связи с выходными днями.
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ЭкономикаРынкиТоргиМОСКВАСШАЕВРОПАComex
 
 
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