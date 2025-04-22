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Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара

Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара - 22.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара

Стоимость меди увеличивается во вторник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T09:34+0300

2025-04-22T09:34+0300

2025-04-22T09:34+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается во вторник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.21 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,88%, до 4,77 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.21 мск снижался на 0,21%, до 98,14 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, включая медь, более доступными для покупки в другой валюте, что способствует росту спроса. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,16%, до 9 188,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,69%, до 2 365,5 доллара, цинка - на 0,19%, до 2 577 долларов. Торги в пятницу и понедельник не проводились на рынках в Европе в связи с выходными днями.

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