https://1prime.ru/20250422/med-856905821.html
Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара
Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара - 22.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара
Стоимость меди увеличивается во вторник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T09:34+0300
2025-04-22T09:34+0300
2025-04-22T09:34+0300
экономика
рынки
торги
москва
сша
европа
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается во вторник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.21 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,88%, до 4,77 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.21 мск снижался на 0,21%, до 98,14 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, включая медь, более доступными для покупки в другой валюте, что способствует росту спроса. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,16%, до 9 188,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,69%, до 2 365,5 доллара, цинка - на 0,19%, до 2 577 долларов. Торги в пятницу и понедельник не проводились на рынках в Европе в связи с выходными днями.
https://1prime.ru/20250421/blumberg-856883344.html
москва
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, москва, сша, европа, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, ЕВРОПА, Comex
Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара
Медь дорожает на фоне ослабления доллара
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается во вторник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.21 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,88%, до 4,77 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.21 мск снижался на 0,21%, до 98,14 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, включая медь, более доступными для покупки в другой валюте, что способствует росту спроса.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,16%, до 9 188,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,69%, до 2 365,5 доллара, цинка - на 0,19%, до 2 577 долларов. Торги в пятницу и понедельник не проводились на рынках в Европе в связи с выходными днями.
Выплавка меди в Китае достигла рекордного уровня, пишет Bloomberg