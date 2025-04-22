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Минсельхоз высоко оценил сбор зерна в России по итогам прошлого года - 22.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250422/minselkhoz-856911577.html
Минсельхоз высоко оценил сбор зерна в России по итогам прошлого года
Минсельхоз высоко оценил сбор зерна в России по итогам прошлого года - 22.04.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз высоко оценил сбор зерна в России по итогам прошлого года
Сбор зерна в России по итогам прошлого года составил 129,8 миллиона тонн – это пятый результат в истории страны, сообщила министр сельского хозяйства Оксана... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T11:55+0300
2025-04-22T11:55+0300
экономика
сельское хозяйство
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Сбор зерна в России по итогам прошлого года составил 129,8 миллиона тонн – это пятый результат в истории страны, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут, выступая на муниципальном форуме "Малая родина". "Произвели по прошлому году – 129,8 миллиона тонн (зерна - ред.), пятый урожай в истории страны!" - сказала Лут. "Помните, какая была погода в прошлом году. Она была ужасной во все периоды: и в посевную, и в уборочную. Но тем не менее мы собрали достойный урожай, которого достаточно для того, чтобы прокормить себя и прокормить еще 160 стран нашего мира", - добавила она. По данным Росстата, в 2023 году в России было собрано 144,9 миллиона тонн зерна, в том числе 92,8 миллиона тонн пшеницы. Заместитель генерального директора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Ксения Боломатова в середине февраля сообщала, что урожай зерна в России в 2025 году, по оптимистичному сценарию, может достичь 140-145 миллионов тонн.
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сельское хозяйство, россия, москва, оксана лут, росстат
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, Оксана Лут, Росстат
11:55 22.04.2025
 
Минсельхоз высоко оценил сбор зерна в России по итогам прошлого года

Минсельхоз: сбор зерна в России в 2024 году составил 129,8 миллиона тонн

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы на полях.
Уборка пшеницы на полях. - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Сбор зерна в России по итогам прошлого года составил 129,8 миллиона тонн – это пятый результат в истории страны, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут, выступая на муниципальном форуме "Малая родина".
"Произвели по прошлому году – 129,8 миллиона тонн (зерна - ред.), пятый урожай в истории страны!" - сказала Лут.
"Помните, какая была погода в прошлом году. Она была ужасной во все периоды: и в посевную, и в уборочную. Но тем не менее мы собрали достойный урожай, которого достаточно для того, чтобы прокормить себя и прокормить еще 160 стран нашего мира", - добавила она.
По данным Росстата, в 2023 году в России было собрано 144,9 миллиона тонн зерна, в том числе 92,8 миллиона тонн пшеницы.
Заместитель генерального директора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Ксения Боломатова в середине февраля сообщала, что урожай зерна в России в 2025 году, по оптимистичному сценарию, может достичь 140-145 миллионов тонн.
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Китай резко сократил импорт зерна из Украины и других стран
20 апреля, 12:20
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯМОСКВАОксана ЛутРосстат
 
 
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