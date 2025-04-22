https://1prime.ru/20250422/minselkhoz-856911577.html

Минсельхоз высоко оценил сбор зерна в России по итогам прошлого года

Минсельхоз высоко оценил сбор зерна в России по итогам прошлого года - 22.04.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз высоко оценил сбор зерна в России по итогам прошлого года

Сбор зерна в России по итогам прошлого года составил 129,8 миллиона тонн – это пятый результат в истории страны, сообщила министр сельского хозяйства Оксана... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T11:55+0300

2025-04-22T11:55+0300

2025-04-22T11:55+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Сбор зерна в России по итогам прошлого года составил 129,8 миллиона тонн – это пятый результат в истории страны, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут, выступая на муниципальном форуме "Малая родина". "Произвели по прошлому году – 129,8 миллиона тонн (зерна - ред.), пятый урожай в истории страны!" - сказала Лут. "Помните, какая была погода в прошлом году. Она была ужасной во все периоды: и в посевную, и в уборочную. Но тем не менее мы собрали достойный урожай, которого достаточно для того, чтобы прокормить себя и прокормить еще 160 стран нашего мира", - добавила она. По данным Росстата, в 2023 году в России было собрано 144,9 миллиона тонн зерна, в том числе 92,8 миллиона тонн пшеницы. Заместитель генерального директора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Ксения Боломатова в середине февраля сообщала, что урожай зерна в России в 2025 году, по оптимистичному сценарию, может достичь 140-145 миллионов тонн.

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сельское хозяйство, россия, москва, оксана лут, росстат