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Минстрой прорабатывает вопрос о сроке проживания для многодетных семей - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Минстрой прорабатывает вопрос о сроке проживания для многодетных семей
Минстрой прорабатывает вопрос о сроке проживания для многодетных семей - 22.04.2025, ПРАЙМ
Минстрой прорабатывает вопрос о сроке проживания для многодетных семей
Минстрой России прорабатывает вопрос о предоставлении регионам права устанавливать дополнительное требование об определенном сроке постоянного проживания в... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T01:23+0300
2025-04-22T01:23+0300
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недвижимость
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минстрой России прорабатывает вопрос о предоставлении регионам права устанавливать дополнительное требование об определенном сроке постоянного проживания в субъекте РФ для семей, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилья за счет бюджетных средств, следует из ответа ведомства на обращение члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Якубовский направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением предоставить приоритет российским семьям при получении социальной выплаты для приобретения жилья за счет госбюджета, в том числе, исключив из числа претендентов семьи, где один из супругов не является гражданином РФ, а также те семьи, в которых с момента получения гражданства РФ последним из супругов прошло не менее пяти лет. Кроме того, Якубовский предложил условие, что те семьи, где один или оба супруга обладают приобретенным гражданством РФ, должны прожить на территории субъекта РФ, в котором они претендует на получение социальной выплаты, не менее трех лет. "В настоящее время Минстроем России разработан проект постановления, предусматривающий внесение изменений в правила в части предоставления высшему исполнительному органу субъекта РФ права по установлению для участия молодых семей в мероприятии дополнительного требования о постоянном проживании на территории субъекта РФ в течение определенного периода времени", - сказано в ответе замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина. Отмечается, что данный проект постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Как рассказал РИА Новости Якубовский, социальная выплата на приобретение жилья является эффективной мерой поддержки российских семей. "Важно, что Минстрой поддержал нашу позицию о необходимости введения дополнительных критериев для получения такой субсидии. Ведомство приняло взвешенное решение: не вводить жесткие требования на федеральном уровне, а предоставить регионам право самостоятельно устанавливать дополнительные условия. Если губернатор сочтет это необходимым, срок проживания семьи на территории субъекта может стать одним из критериев. Это абсолютно логично: если семья живёт в регионе, работает, приносит пользу, то она вправе рассчитывать на поддержку именно от этого региона, чтобы и дальше строить там свое будущее", - отметил он. Парламентарий добавил, что депутатский корпус поддержит данное "начинание" Минстроя и будет настаивать на том, чтобы изменения как можно скорее вступили в силу на федеральном уровне
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40
192
40
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5
4.7
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192
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бизнес, россия, недвижимость, рф, марат хуснуллин, никита стасишин
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, РФ, Марат Хуснуллин, Никита Стасишин
01:23 22.04.2025
 
Минстрой прорабатывает вопрос о сроке проживания для многодетных семей

Минстрой прорабатывает вопрос о доптребовании для семей, претендующих на соцвыплату

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минстрой России прорабатывает вопрос о предоставлении регионам права устанавливать дополнительное требование об определенном сроке постоянного проживания в субъекте РФ для семей, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилья за счет бюджетных средств, следует из ответа ведомства на обращение члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Якубовский направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением предоставить приоритет российским семьям при получении социальной выплаты для приобретения жилья за счет госбюджета, в том числе, исключив из числа претендентов семьи, где один из супругов не является гражданином РФ, а также те семьи, в которых с момента получения гражданства РФ последним из супругов прошло не менее пяти лет. Кроме того, Якубовский предложил условие, что те семьи, где один или оба супруга обладают приобретенным гражданством РФ, должны прожить на территории субъекта РФ, в котором они претендует на получение социальной выплаты, не менее трех лет.
"В настоящее время Минстроем России разработан проект постановления, предусматривающий внесение изменений в правила в части предоставления высшему исполнительному органу субъекта РФ права по установлению для участия молодых семей в мероприятии дополнительного требования о постоянном проживании на территории субъекта РФ в течение определенного периода времени", - сказано в ответе замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина.
Отмечается, что данный проект постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Как рассказал РИА Новости Якубовский, социальная выплата на приобретение жилья является эффективной мерой поддержки российских семей.
"Важно, что Минстрой поддержал нашу позицию о необходимости введения дополнительных критериев для получения такой субсидии. Ведомство приняло взвешенное решение: не вводить жесткие требования на федеральном уровне, а предоставить регионам право самостоятельно устанавливать дополнительные условия. Если губернатор сочтет это необходимым, срок проживания семьи на территории субъекта может стать одним из критериев. Это абсолютно логично: если семья живёт в регионе, работает, приносит пользу, то она вправе рассчитывать на поддержку именно от этого региона, чтобы и дальше строить там свое будущее", - отметил он.
Парламентарий добавил, что депутатский корпус поддержит данное "начинание" Минстроя и будет настаивать на том, чтобы изменения как можно скорее вступили в силу на федеральном уровне
 
БизнесРОССИЯНедвижимостьРФМарат ХуснуллинНикита Стасишин
 
 
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