https://1prime.ru/20250422/mironov-856900959.html

Миронов предложил учредить награду для многодетных родителей

Миронов предложил учредить награду для многодетных родителей - 22.04.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил учредить награду для многодетных родителей

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением учредить... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T05:02+0300

2025-04-22T05:02+0300

2025-04-22T05:02+0300

общество

бизнес

россия

сергей миронов

татьяна голикова

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением учредить особую государственную награду и единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей для молодых многодетных родителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Просим Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть целесообразность учреждения государственной награды "Молодая родительская слава" для молодых родителей до 35 лет включительно", - сказано в письме. Предлагается учредить государственную награду - орден "Молодая родительская слава". В обращении отмечается, что орден будет вручаться полным или неполным семьям, где одному из родителей не более 35 лет и воспитываются четверо и более детей (включая усыновлённых). Кроме того, условиями являются: возраст младшего ребёнка - от 2 лет (или 2,5 лет для усыновлённых), социальная ответственность семьи, участие в общественной жизни, стабильные условия проживания, и то, как для детей обеспечивается образование, здоровье и духовно-нравственное развитие. Также в документе уточняется, что награда предполагает вручение медали, именного сертификата и выплату в размере 250 тысяч рублей одному из родителей, а в качестве сопутствующих мер предлагается создание социальных проектов для обмена опытом между семьями, предоставление региональной поддержки в виде льгот и грантов, а также освещение лучших практик в СМИ. "Учреждение ордена "Молодая родительская слава" - логичный шаг в плане поощрения многодетности со стороны государства. Награда станет и символом признания заслуг молодых многодетных семей, и стимулом к улучшению демографической ситуации. Надеюсь, правительство оперативно рассмотрит и поддержит нашу инициативу", - заявил Миронов РИА Новости. Как рассказала агентству Лантратова, в настоящее время демографическая ситуация в России требует особого внимания и действенных мер поддержки молодых семей, и, несмотря на уже реализуемые программы государственной помощи, многие молодые родители сталкиваются с серьезными вызовами: отсутствием доступного жилья, финансовой нестабильностью и страхом перед ответственностью за воспитание детей, а при этом именно молодые семьи до 35 лет обладают наибольшим репродуктивным потенциалом, который необходимо активизировать для укрепления демографического будущего страны. "В этой связи мы предлагаем учредить государственную награду — орден "Молодая родительская слава"...Мы уверены, что такой знак признания станет не только символом благодарности, но и мощным стимулом для других молодых семей, которые задумываются о рождении детей. Учреждение ордена "Молодая родительская слава" - это шаг к укреплению института семьи и решению демографических вызовов, стоящих перед нашей страной", - добавила политик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, сергей миронов, татьяна голикова