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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке - 22.04.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:56+0300
2025-04-22T13:56+0300
2025-04-22T13:56+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. "Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила биржа.
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Экономика, Рынки, Торги, РОССИЯ, МОСКВА
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке