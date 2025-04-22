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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке - 22.04.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T13:56+0300

2025-04-22T13:56+0300

2025-04-22T13:56+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. "Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила биржа.

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