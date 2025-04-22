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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке - 22.04.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:56+0300
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экономика
рынки
торги
россия
москва
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. "Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила биржа.
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рынки, торги, россия, москва
Экономика, Рынки, Торги, РОССИЯ, МОСКВА
13:56 22.04.2025
 
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк" Московская биржа
 Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки.
"Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила биржа.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
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ЭкономикаРынкиТоргиРОССИЯМОСКВА
 
 
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