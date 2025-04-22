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Московская биржа возобновила торги на срочном рынке

Московская биржа возобновила торги на срочном рынке - 22.04.2025, ПРАЙМ

Московская биржа возобновила торги на срочном рынке

Московская биржа в 14:20 мск возобновила торги на срочном рынке после приостановки. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T14:23+0300

2025-04-22T14:23+0300

2025-04-22T14:23+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Московская биржа в 14:20 мск возобновила торги на срочном рынке после приостановки. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке во вторник с 13.48 мск "в связи с выявленной конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании". "После устранения ошибки было принято решение о возобновлении торгов с 14.20 с учетом необходимого по регуляторным требованиям предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок. Система готова для снятия заявок и подключения участников с 14.05. Промежуточный клиринг состоится в 14.30", - сообщила биржа. "Торги на остальных рынках Московской биржи: фондовом рынке, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме", - подчеркивается в сообщении.

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торги, рынки, москва