https://1prime.ru/20250422/moshenniki-856907526.html

В Петербурге школьника обманули на 10 миллионов рублей

В Петербурге школьника обманули на 10 миллионов рублей - 22.04.2025, ПРАЙМ

В Петербурге школьника обманули на 10 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Мошенники в Санкт-Петербурге уговорили 13-летнего школьника передать им более 10 миллионов рублей под предлогом... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T10:36+0300

2025-04-22T10:36+0300

2025-04-22T10:36+0300

мошенничество

общество

россия

санкт-петербург

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848811889_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_af6d44e4a048d20a6c9546fdf6d99964.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Мошенники в Санкт-Петербурге уговорили 13-летнего школьника передать им более 10 миллионов рублей под предлогом "декларирования" денежных средств, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Выборгского района Петербурга обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве в отношении ее 13-летнего сына. "Женщина рассказала полицейским, что в период с 17 по 20 апреля ее сыну звонил неизвестный, который под предлогом декларации денежных средств убедил передать неизвестному мужчине для внесения на "безопасный" счет 9 900 000 рублей, а потом еще перевести на неизвестный счет 350 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.

https://1prime.ru/20250411/mvd-856581071.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, санкт-петербург, мвд