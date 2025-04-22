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В Петербурге школьника обманули на 10 миллионов рублей
В Петербурге школьника обманули на 10 миллионов рублей - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Петербурге школьника обманули на 10 миллионов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Мошенники в Санкт-Петербурге уговорили 13-летнего школьника передать им более 10 миллионов рублей под предлогом... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T10:36+0300
2025-04-22T10:36+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Мошенники в Санкт-Петербурге уговорили 13-летнего школьника передать им более 10 миллионов рублей под предлогом "декларирования" денежных средств, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Выборгского района Петербурга обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве в отношении ее 13-летнего сына. "Женщина рассказала полицейским, что в период с 17 по 20 апреля ее сыну звонил неизвестный, который под предлогом декларации денежных средств убедил передать неизвестному мужчине для внесения на "безопасный" счет 9 900 000 рублей, а потом еще перевести на неизвестный счет 350 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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общество , россия, санкт-петербург, мвд
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД
В Петербурге школьника обманули на 10 миллионов рублей
В Петербурге мошенники уговорили школьника передать им более 10 млн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Мошенники в Санкт-Петербурге уговорили 13-летнего школьника передать им более 10 миллионов рублей под предлогом "декларирования" денежных средств, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Выборгского района Петербурга обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве в отношении ее 13-летнего сына.
"Женщина рассказала полицейским, что в период с 17 по 20 апреля ее сыну звонил неизвестный, который под предлогом декларации денежных средств убедил передать неизвестному мужчине для внесения на "безопасный" счет 9 900 000 рублей, а потом еще перевести на неизвестный счет 350 000 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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