https://1prime.ru/20250422/moskva-856900434.html

В колледжах Москвы откроют набор на 9 новых направлений

В колледжах Москвы откроют набор на 9 новых направлений - 22.04.2025, ПРАЙМ

В колледжах Москвы откроют набор на 9 новых направлений

Набор на девять совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда, откроют в колледжах Москвы в этом году, сообщила в интервью... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T03:11+0300

2025-04-22T03:11+0300

2025-04-22T03:11+0300

экономика

россия

общество

москва

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Набор на девять совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда, откроют в колледжах Москвы в этом году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году откроем набор на 9 совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда. Среди них: веб-разработка, интеллектуальные интегрированные системы, квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности, техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов", - рассказала Ракова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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россия, общество , москва