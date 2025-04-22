https://1prime.ru/20250422/moskva-856900434.html
В колледжах Москвы откроют набор на 9 новых направлений
В колледжах Москвы откроют набор на 9 новых направлений - 22.04.2025, ПРАЙМ
В колледжах Москвы откроют набор на 9 новых направлений
Набор на девять совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда, откроют в колледжах Москвы в этом году, сообщила в интервью... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T03:11+0300
2025-04-22T03:11+0300
2025-04-22T03:11+0300
экономика
россия
общество
москва
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Набор на девять совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда, откроют в колледжах Москвы в этом году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году откроем набор на 9 совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда. Среди них: веб-разработка, интеллектуальные интегрированные системы, квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности, техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов", - рассказала Ракова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, общество , москва
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
В колледжах Москвы откроют набор на 9 новых направлений
В колледжах Москвы в этом году откроют набор на девять новых направлений
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Набор на девять совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда, откроют в колледжах Москвы в этом году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году откроем набор на 9 совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда. Среди них: веб-разработка, интеллектуальные интегрированные системы, квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности, техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов", - рассказала Ракова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.