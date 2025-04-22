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МИД Ирана отметил роль России в иранском ядерном вопросе
МИД Ирана отметил роль России в иранском ядерном вопросе - 22.04.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана отметил роль России в иранском ядерном вопросе
Иранская сторона уверена, что Москва сыграет важную роль в иранском ядерном вопросе в свете переговоров Ирана и США. Об этом агентству РИА Новости сообщил... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T10:53+0300
2025-04-22T10:53+0300
2025-04-22T10:53+0300
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ТЕГЕРАН, 22 апр – ПРАЙМ. Иранская сторона уверена, что Москва сыграет важную роль в иранском ядерном вопросе в свете переговоров Ирана и США. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Мы считаем, что в будущем Россия продолжит играть важную роль в иранском ядерном вопросе. Сейчас, на первых этапах диалога Ирана с США, мы еще не вдавались в конкретные детали с Вашингтоном, чтобы иметь возможность дать точный прогноз по ядерным вопросам, но, естественно, мы всегда помним о позитивной и конструктивной роли России, и мы думаем, что наши российские друзья также готовы снова сыграть свою конструктивную роль, когда это будет необходимо", - подчеркнул глава иранского внешнеполитического ведомства.Иран выразил признательность России за ее положительное и конструктивное влияние в иранском ядерном деле.Второй раунд переговоров между Ираном и США прошел в Риме в "конструктивной" атмосфере, после чего было объявлено о третьем раунде, который состоится 26 апреля. Первый раунд непубличных переговоров между Специальным представителем президента США и министром иностранных дел Ирана прошел позитивно и конструктивно в Омане.
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россия, иран, тегеран
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Тегеран
МИД Ирана отметил роль России в иранском ядерном вопросе
МИД Ирана: Тегеран уверен, что Москва сыграет важную роль в ядерном вопросе
ТЕГЕРАН, 22 апр – ПРАЙМ. Иранская сторона уверена, что Москва сыграет важную роль в иранском ядерном вопросе в свете переговоров Ирана и США. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы считаем, что в будущем Россия продолжит играть важную роль в иранском ядерном вопросе. Сейчас, на первых этапах диалога Ирана с США, мы еще не вдавались в конкретные детали с Вашингтоном, чтобы иметь возможность дать точный прогноз по ядерным вопросам, но, естественно, мы всегда помним о позитивной и конструктивной роли России, и мы думаем, что наши российские друзья также готовы снова сыграть свою конструктивную роль, когда это будет необходимо", - подчеркнул глава иранского внешнеполитического ведомства.
Иран выразил признательность России за ее положительное и конструктивное влияние в иранском ядерном деле.
Второй раунд переговоров между Ираном и США прошел в Риме в "конструктивной" атмосфере, после чего было объявлено о третьем раунде, который состоится 26 апреля. Первый раунд непубличных переговоров между Специальным представителем президента США и министром иностранных дел Ирана прошел позитивно и конструктивно в Омане.
Лавров рассказал о переговорах Путина с главой МИД Ирана