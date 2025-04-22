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МВФ прогнозирует усиление взаимосвязи между биткоином и финансовыми рынками

МВФ прогнозирует усиление взаимосвязи между биткоином и финансовыми рынками - 22.04.2025, ПРАЙМ

МВФ прогнозирует усиление взаимосвязи между биткоином и финансовыми рынками

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует усиление взаимосвязи между биткоином и основными финансовыми рынками, которое потребует пристального отслеживания | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T07:31+0300

2025-04-22T07:31+0300

2025-04-22T07:31+0300

финансы

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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует усиление взаимосвязи между биткоином и основными финансовыми рынками, которое потребует пристального отслеживания возможных рисков, говорится в докладе организации. "Заглядывая вперед, по мере развития регуляторного ландшафта взаимосвязь между биткоином и основными финансовыми рынками может усилиться, что потребует пристального отслеживания возникающих рисков для финансовой стабильности", - указано в документе. Как отмечается в докладе фонда, с целью устранения рисков, связанных с потенциальным внедрением криптоактивов, властям стран следует защищать свой монетарный суверенитет и укреплять основы денежно-кредитной политики, а также предотвращать чрезмерную волатильность потоков капитала и утвердить четкий налоговый режим для криптоактивов. "Некоторые криптопроекты, включая определенные разработки в токенизации, могут подпадать под действующие правила банковской деятельности или регулирования ценных бумаг, и властям следует отслеживать и контролировать такую деятельность для устранения связанных с ней уязвимостей", - говорится в документе.

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финансы, банки, мвф