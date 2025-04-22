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Минпромторг предложил отменить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu
Минпромторг предложил отменить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu - 22.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил отменить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu
Минпромторг РФ предложил исключить из перечня товаров для параллельного импорт ноутбуки и компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил исключить из перечня товаров для параллельного импорт ноутбуки и компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Минпромторгом России предлагается исключить из перечня товаров... (разрешенных для параллельного импорта - ред.) ноутбуки и персональные компьютеры правообладателей Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, относящиеся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0 и 8471 50 000 0", - сообщили в министерстве. В Минпромторге пояснили, что доля продукции HP и Fujitsu, относящаяся к указанным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, на внутреннем рынке России составляет 8,6%. Кроме того, отечественными производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. "Таким образом, исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заключили в Минпромторге. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
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Бизнес, Технологии, МОСКВА, РФ, Минпромторг, Fujitsu, HP
Минпромторг предложил отменить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu
Минпромторг предложил исключить из перечня для импорта ноутбуки HP и Fujitsu
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил исключить из перечня товаров для параллельного импорт ноутбуки и компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Минпромторгом России предлагается исключить из перечня товаров... (разрешенных для параллельного импорта - ред.) ноутбуки и персональные компьютеры правообладателей Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, относящиеся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0 и 8471 50 000 0", - сообщили в министерстве.
В Минпромторге пояснили, что доля продукции HP и Fujitsu, относящаяся к указанным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, на внутреннем рынке России составляет 8,6%. Кроме того, отечественными производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран.
"Таким образом, исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заключили в Минпромторге.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
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