Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил отменить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250422/noutbuki-856915167.html
Минпромторг предложил отменить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu
Минпромторг предложил отменить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu - 22.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил отменить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu
Минпромторг РФ предложил исключить из перечня товаров для параллельного импорт ноутбуки и компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:23+0300
2025-04-22T13:23+0300
бизнес
технологии
москва
рф
минпромторг
fujitsu
hp
https://cdnn.1prime.ru/img/82767/38/827673841_9:0:1383:773_1920x0_80_0_0_1a8187c42daba9035b1df511d83c899f.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил исключить из перечня товаров для параллельного импорт ноутбуки и компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Минпромторгом России предлагается исключить из перечня товаров... (разрешенных для параллельного импорта - ред.) ноутбуки и персональные компьютеры правообладателей Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, относящиеся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0 и 8471 50 000 0", - сообщили в министерстве. В Минпромторге пояснили, что доля продукции HP и Fujitsu, относящаяся к указанным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, на внутреннем рынке России составляет 8,6%. Кроме того, отечественными производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. "Таким образом, исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заключили в Минпромторге. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
https://1prime.ru/20250418/minpromtorg-856810375.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82767/38/827673841_180:0:1211:773_1920x0_80_0_0_2ccdc7dd89ef888d91d8ff7f4598936f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, москва, рф, минпромторг, fujitsu, hp
Бизнес, Технологии, МОСКВА, РФ, Минпромторг, Fujitsu, HP
13:23 22.04.2025
 
Минпромторг предложил отменить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu

Минпромторг предложил исключить из перечня для импорта ноутбуки HP и Fujitsu

© Фото : HP Development Company, L.P.Тонкий ноутбук HP Spectre
Тонкий ноутбук HP Spectre - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© Фото : HP Development Company, L.P.
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил исключить из перечня товаров для параллельного импорт ноутбуки и компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Минпромторгом России предлагается исключить из перечня товаров... (разрешенных для параллельного импорта - ред.) ноутбуки и персональные компьютеры правообладателей Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, относящиеся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0 и 8471 50 000 0", - сообщили в министерстве.
В Минпромторге пояснили, что доля продукции HP и Fujitsu, относящаяся к указанным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, на внутреннем рынке России составляет 8,6%. Кроме того, отечественными производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран.
"Таким образом, исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заключили в Минпромторге.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Минпромторг предложил создать систему утилизации электронного лома
18 апреля, 11:58
 
БизнесТехнологииМОСКВАРФМинпромторгFujitsuHP
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала