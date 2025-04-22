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Торговый оборот России с Узбекистаном снизился на 8,2%

Торговый оборот России с Узбекистаном снизился на 8,2% - 22.04.2025, ПРАЙМ

Торговый оборот России с Узбекистаном снизился на 8,2%

Торговый оборот Узбекистана с Россией в первом квартале 2025 года снизился на 8,2% в годовом выражении, до 2,58 миллиарда долларов, сообщает национальный... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T16:03+0300

2025-04-22T16:03+0300

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ТАШКЕНТ, 22 апр – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией в первом квартале 2025 года снизился на 8,2% в годовом выражении, до 2,58 миллиарда долларов, сообщает национальный комитет по статистике республики. Внешнеторговый оборот Узбекистана в первом квартале вырос на 8,6% год к году, до 17,3 миллиарда долларов, сообщило ранее ведомство. В частности, объем экспорта из республики вырос на 24,4%, до 8,107 миллиарда долларов, импорта – снизился на 2,3%, до 9,195 миллиарда долларов. По данным статистики, объем узбекского экспорта в РФ в первом квартале составил 885,8 миллиона долларов, импорта из РФ – 1,695 миллиарда долларов. Ведомство не приводит динамики по данным показателям. При этом Россия заняла традиционное первое место по объему поставок узбекской продукции на внешние рынки – 10,9% в общем объеме узбекского экспорта. Закупки из России занимают второе место – 18,4%, уступая только Китаю (27,9% импорта республики). Согласно материалам ведомства, в январе-марте Россия с долей 14,9% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. Китай с долей 17,5% остался на первом месте, Казахстан (5,9%) замыкает тройку. Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2024 года увеличился на 14,5% – до 11,63 миллиарда долларов. Результат выше 11 миллиардов во взаимной торговле между двумя странами был достигнут впервые. РФ удержала второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики.

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россия, мировая экономика, узбекистан, рф, китай