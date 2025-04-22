https://1prime.ru/20250422/ofz-856924886.html
Минфин на аукционах 23 апреля разместит ОФЗ серий 26245 и 26238
Минфин на аукционах 23 апреля разместит ОФЗ серий 26245 и 26238 - 22.04.2025, ПРАЙМ
Минфин на аукционах 23 апреля разместит ОФЗ серий 26245 и 26238
Минфин России в среду, 23 апреля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T15:59+0300
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2025-04-22T15:59+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 23 апреля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционах будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
https://1prime.ru/20250421/minfin-856889755.html
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рынки, финансы, россия, минфин рф
Экономика, Рынки, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ
Минфин на аукционах 23 апреля разместит ОФЗ серий 26245 и 26238
Минфин 23 апреля предложит на аукционах по размещению ОФЗ бумаги двух выпусков
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 23 апреля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Объем удовлетворения заявок на аукционах будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
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