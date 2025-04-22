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Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные связи - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные связи
Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные связи - 22.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные связи
Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты, растет туристический поток между странами, следует из материалов к визиту султана Омана Хайсама... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:13+0300
2025-04-22T14:13+0300
экономика
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россия
туризм
оман
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты, растет туристический поток между странами, следует из материалов к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию. "Заметно активизировались культурно-гуманитарные контакты. В феврале в Омане стартовали известные "Русские сезоны", - говорится в документе. Кроме того, отмечается, что по итогам 2024 года турпоток из России в Оман составил 18,1 тысячи поездок, оманские туристы в свою очередь совершили 9,5 тысячи туристических визитов. "Этому способствует наличие прямых авиарейсов "Оман Эйр" между Москвой и Маскатом (6 раз в неделю) и открытие в ноябре 2024 года турофисов Омана в Москве и Санкт-Петербурге", - следует из материалов.
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бизнес, россия, туризм, оман, москва
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Туризм, ОМАН, МОСКВА
14:13 22.04.2025
 
Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные связи

Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты, растет туристический поток

CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / Castle flagФлаг Омана на замке Байт-Ар-Ридайда
Флаг Омана на замке Байт-Ар-Ридайда - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / Castle flag
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты, растет туристический поток между странами, следует из материалов к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию.
"Заметно активизировались культурно-гуманитарные контакты. В феврале в Омане стартовали известные "Русские сезоны", - говорится в документе.
Кроме того, отмечается, что по итогам 2024 года турпоток из России в Оман составил 18,1 тысячи поездок, оманские туристы в свою очередь совершили 9,5 тысячи туристических визитов.
"Этому способствует наличие прямых авиарейсов "Оман Эйр" между Москвой и Маскатом (6 раз в неделю) и открытие в ноябре 2024 года турофисов Омана в Москве и Санкт-Петербурге", - следует из материалов.
Маскат, Оман - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов
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ЭкономикаБизнесРОССИЯТуризмОМАНМОСКВА
 
 
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