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Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные связи
Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные связи - 22.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные связи
Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты, растет туристический поток между странами, следует из материалов к визиту султана Омана Хайсама... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:13+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты, растет туристический поток между странами, следует из материалов к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию. "Заметно активизировались культурно-гуманитарные контакты. В феврале в Омане стартовали известные "Русские сезоны", - говорится в документе. Кроме того, отмечается, что по итогам 2024 года турпоток из России в Оман составил 18,1 тысячи поездок, оманские туристы в свою очередь совершили 9,5 тысячи туристических визитов. "Этому способствует наличие прямых авиарейсов "Оман Эйр" между Москвой и Маскатом (6 раз в неделю) и открытие в ноябре 2024 года турофисов Омана в Москве и Санкт-Петербурге", - следует из материалов.
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бизнес, россия, туризм, оман, москва
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Туризм, ОМАН, МОСКВА
Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные связи
Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты, растет туристический поток
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты, растет туристический поток между странами, следует из материалов к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию.
"Заметно активизировались культурно-гуманитарные контакты. В феврале в Омане стартовали известные "Русские сезоны", - говорится в документе.
Кроме того, отмечается, что по итогам 2024 года турпоток из России в Оман составил 18,1 тысячи поездок, оманские туристы в свою очередь совершили 9,5 тысячи туристических визитов.
"Этому способствует наличие прямых авиарейсов "Оман Эйр" между Москвой и Маскатом (6 раз в неделю) и открытие в ноябре 2024 года турофисов Омана в Москве и Санкт-Петербурге", - следует из материалов.
Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов