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Россия и Оман создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
Россия и Оман создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству - 22.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Оман создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
Россия и Оман подписали протокол о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, передает корреспондент РИА Новости. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:28+0300
2025-04-22T16:28+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия и Оман подписали протокол о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, передает корреспондент РИА Новости. Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.
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россия, мировая экономика, рф, оман, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ОМАН, Владимир Путин
Россия и Оман создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
Россия и Оман создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству