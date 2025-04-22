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Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров
Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров - 22.04.2025, ПРАЙМ
Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T18:00+0300
2025-04-22T18:02+0300
политика
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "По итогам российско-оманских переговоров на высшем уровне президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана в РФ", - объявили в ходе церемонии обмена документами в Кремле. Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.
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оман, россия, рф, владимир путин
Политика, ОМАН, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
18:00 22.04.2025 (обновлено: 18:02 22.04.2025)
 
Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров

Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом
Президент Владимир Путин встретился с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"По итогам российско-оманских переговоров на высшем уровне президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана в РФ", - объявили в ходе церемонии обмена документами в Кремле.
Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.
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