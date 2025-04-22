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Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров

Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров - 22.04.2025, ПРАЙМ

Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T18:00+0300

2025-04-22T18:00+0300

2025-04-22T18:02+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "По итогам российско-оманских переговоров на высшем уровне президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана в РФ", - объявили в ходе церемонии обмена документами в Кремле. Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.

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оман, россия, рф, владимир путин