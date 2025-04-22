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В Пакистане заявили, что Россия может стать важным торговым партнером
В Пакистане заявили, что Россия может стать важным торговым партнером - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Пакистане заявили, что Россия может стать важным торговым партнером
Россия может стать важным торговым партнером Пакистана на фоне глобальных экономических изменений, Исламабад и Москва продолжают вести продуктивные переговоры... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:18+0300
2025-04-22T13:18+0300
2025-04-22T13:18+0300
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ИСЛАМАБАД, 22 апр - ПРАЙМ. Россия может стать важным торговым партнером Пакистана на фоне глобальных экономических изменений, Исламабад и Москва продолжают вести продуктивные переговоры по ряду торгово-экономических направлений, заявил РИА Новости председатель Постоянного комитета по торговле в Национальной ассамблее (парламенте) Пакистана Мухаммед Джавад Ханиф Хан. "С Россией у нас в настоящее время очень ограниченная торговля. Но мы изучаем возможности. Недавно у нас были делегации из России... Мы также смотрим в сторону России, потому что Россия может стать важным партнером в торговле", - сказал Ханиф Хан. Отвечая на вопрос, меняет ли Пакистан в настоящее время свои торговые отношения в ответ на меняющуюся мировую динамику торговли, депутат отметил, что Исламабад всегда искал новых партнеров, диверсифицируя свою торговлю. Но в краткосрочной перспективе Пакистану придется, довольствоваться текущей ситуацией. "Естественно, мы будем искать альтернативы (торговле с США - ред.), где у нас будут хорошие отношения с такими странами, как Китай, Россия и страны АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - ред.), а также страны Залива и наши соседи, такие как Индия, Иран и Афганистан", - добавил Ханиф Хан.
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россия, пакистан, исламабад, москва
Экономика, РОССИЯ, ПАКИСТАН, Исламабад, МОСКВА
В Пакистане заявили, что Россия может стать важным торговым партнером
Депутат Ханиф Хан: Россия может стать важным торговым партнером Пакистана
ИСЛАМАБАД, 22 апр - ПРАЙМ. Россия может стать важным торговым партнером Пакистана на фоне глобальных экономических изменений, Исламабад и Москва продолжают вести продуктивные переговоры по ряду торгово-экономических направлений, заявил РИА Новости председатель Постоянного комитета по торговле в Национальной ассамблее (парламенте) Пакистана Мухаммед Джавад Ханиф Хан.
"С Россией у нас в настоящее время очень ограниченная торговля. Но мы изучаем возможности. Недавно у нас были делегации из России... Мы также смотрим в сторону России, потому что Россия может стать важным партнером в торговле", - сказал Ханиф Хан.
Отвечая на вопрос, меняет ли Пакистан в настоящее время свои торговые отношения в ответ на меняющуюся мировую динамику торговли, депутат отметил, что Исламабад всегда искал новых партнеров, диверсифицируя свою торговлю. Но в краткосрочной перспективе Пакистану придется, довольствоваться текущей ситуацией.
"Естественно, мы будем искать альтернативы (торговле с США - ред.), где у нас будут хорошие отношения с такими странами, как Китай, Россия и страны АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - ред.), а также страны Залива и наши соседи, такие как Индия, Иран и Афганистан", - добавил Ханиф Хан.
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