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Счетная палата рекомендовала определить перечень отделений почтовой связи

Счетная палата рекомендовала определить перечень отделений почтовой связи - 22.04.2025, ПРАЙМ

Счетная палата рекомендовала определить перечень отделений почтовой связи

Счетная палата РФ рекомендовала Минцифры совместно с "Почтой России" определить перечень отделений почтовой связи (ОПС), подлежащих модернизации на период до... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T00:19+0300

2025-04-22T00:19+0300

2025-04-22T00:19+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Счетная палата РФ рекомендовала Минцифры совместно с "Почтой России" определить перечень отделений почтовой связи (ОПС), подлежащих модернизации на период до 2030 года, и источники финансирования, включая внебюджетные, говорится в отчете ведомства по итогам анализа эффективности использования госсредств "Почтой России" (АО ПР), выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года. В отчете указывается, что отсутствует перечень отделений, подлежащих модернизации в 2022–2030 годах, а также виды работ, объемы и источники финансирования, а в законе о бюджете РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы бюджетные инвестиции "Почте" на 2026–2027 годы не предусмотрены. "Это создает риски невыполнения поручения президента в части модернизации не менее 25 160 отделений почтовой связи до 2030 года", - обращает внимание ведомство. "Поручить Минцифры России совместно с АО "Почта России" подготовить и представить в правительство Российской Федерации проект документа, определяющего перечень отделений почтовой связи, подлежащих модернизации на период до 2030 года, их площадь, виды и объемы работ, источники их финансирования, включая внебюджетные", - отмечается в отчете. Предложенный срок реализации рекомендации - до 1 декабря 2025 года. Счетная палата указывает также, что в 2021–2025 годах из федерального бюджета было предоставлено 17 миллиардов рублей на обеспечение модернизации 3 355 отделений почтовой связи в сельских и труднодоступных местах. "Почта" несвоевременно модернизировала 723 почтовых отделения, указывается в материалах. "В результате ненадлежащего контроля со стороны Минцифры России АО ПР в 2022–2023 годах не обеспечило в назначенные сроки достижение установленного результата предоставления бюджетных инвестиций: несвоевременно модернизировано 723 ОПС, или 29,2%. В модернизированном 61 ОПС, расположенном в труднодоступных местностях, не обеспечены условия для оказания нотариальных услуг", - говорится в отчете. По итогам аудита Счетная палата, помимо направленных правительству ряда рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) РФ для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям. В 2021 году президент Владимир Путин поручил отремонтировать более 25 тысяч почтовых отделений до 2025 года, в 2024 году он продлил программу модернизации до 2030 года. Накануне замгендиректора "Почты России" Алан Козонов заявил, что компании необходимо около 20 миллиардов рублей ежегодно для того, чтобы до 2030 года выполнить поручение президента по ремонту сельских отделений. Козонов отметил, что потенциальная сумма поддержки со стороны регионов составляет 1,2 миллиарда рублей - это налог на имущество, транспортный налог, земельный налог.

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